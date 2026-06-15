Дуров предупредил о последствиях запрета соцсетей для подростков

Запрещая соцсети для детей, власти подвергают их еще большей опасности, убежден основатель Telegram Павел Дуров. Так он прокомментировал решение британского правительства закрыть доступ в соцсети детям младше 16 лет.

Павел Дуров пояснил, что в таком случае дети все равно будут искать способы обойти блокировки с помощью VPN. Это, по словам бизнесмена, повышает риск того, что они наткнутся на гораздо более опасный запрещенный контент. В качестве примера господин Дуров привел блокировки мессенджера Telegram в России и Иране. Он отметил, что после введения ограничений несовершеннолетние продолжали пользоваться приложением при помощи VPN.

Основатель Telegram напомнил, что инструменты родительского контроля или ограничения экранного времени и так предусмотрены в современных гаджетах. «Вместо этого многие родители дают малышам iPad, чтобы те просто не шумели»,— написал Павел Дуров в Telegram-канале. Никакой государственный контроль не решит эту проблему, добавил он.

Кир Стармер сегодня заявил, что большинство родителей в стране поддержали запрет соцсетей для детей и подростков до 16 лет. Ограничения планируют ввести к началу 2027 года — вероятно, это произойдет в канун Рождества. Британский премьер говорил, что за попытки обойти запрет подростков наказывать не будут.

Аналогичный закон вступил в силу в конце декабря 2025 года в Австралии. Чуть меньше чем за месяц в стране заблокировали, деактивировали или удалили 4,7 млн аккаунтов детей и подростков до 16 лет