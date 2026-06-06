Стармер заявил о возможном нападении России на НАТО в 2030 году
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости нарастить инвестиции в оборону из-за угрозы со стороны России. Он сослался на выводы британской разведки, которая ожидает нападения России на НАТО в 2030 году.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters
«Согласно нашим разведывательным данным и оценкам других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году. Так что вы видите, насколько это срочно и приоритетно для нас»,— сказал господин Стармер (цитата по The Guardian).
По словам премьера, разработанный властями план инвестиций в оборону «в значительной степени ориентирован на будущие возможности», необходимые для защиты страны. Помимо этого он поможет создать дополнительные рабочие места. Опубликовать план планируется в ближайшие недели.
Весной в НАТО приняли решение о развертывании германо-нидерландского корпуса численностью до 60 тыс. человек для обороны восточного фланга альянса в случае нападения России. На постоянной основе в странах Балтии будет размещена лишь незначительная часть контингента, но весь личный состав и вооружение корпуса могут быть переброшены в регион в считаные часы.
Подробности — в материале «Ъ» «Силы НАТО занимают восточный фланг».