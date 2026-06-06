Стармер заявил о возможном нападении России на НАТО в 2030 году

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости нарастить инвестиции в оборону из-за угрозы со стороны России. Он сослался на выводы британской разведки, которая ожидает нападения России на НАТО в 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters Премьер-министр Великобритании Кир Стармер

Фото: Alastair Grant / Pool / Reuters

«Согласно нашим разведывательным данным и оценкам других стран НАТО, нападение России на НАТО может произойти уже в 2030 году. Так что вы видите, насколько это срочно и приоритетно для нас»,— сказал господин Стармер (цитата по The Guardian).

По словам премьера, разработанный властями план инвестиций в оборону «в значительной степени ориентирован на будущие возможности», необходимые для защиты страны. Помимо этого он поможет создать дополнительные рабочие места. Опубликовать план планируется в ближайшие недели.

Весной в НАТО приняли решение о развертывании германо-нидерландского корпуса численностью до 60 тыс. человек для обороны восточного фланга альянса в случае нападения России. На постоянной основе в странах Балтии будет размещена лишь незначительная часть контингента, но весь личный состав и вооружение корпуса могут быть переброшены в регион в считаные часы.

Подробности — в материале «Ъ» «Силы НАТО занимают восточный фланг».