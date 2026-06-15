Китайский Jetour X70Plus вошел в перечень допущенных в такси автомобилей

Правительство России расширило перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси согласно закону о локализации, китайским кроссовером Jetour X70 Plus. Распоряжение от 12 июня опубликовано на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Jetour X70Plus

Фото: Jetour Jetour X70Plus

Фото: Jetour

«Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства (более 1,5 тыс. баллов)»,— уточнили в Минпромторге (цитата по ТАСС).

В мае этого года перечень был дополнен еще одним китайским кроссовером — Omoda C5, выпуск которого наладили на калужском заводе «Автотор» по специальному инвестиционному контракту. В марте этого года в список также вошли три модели Haval (F7, F7x и Jolion), выпускаемые в Тульской области концерном Great Wall, а также Tenet T7 (аналог Chery Tiggo 7), локализованные на мощностях «АГР Холдинга» в Калуге (экс-завод Volkswagen).

Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года. Автомобили допускаются в реестр такси при условии соответствия уровню локализации не менее 3,2 тыс. баллов или при производстве по специнвестконтракту.