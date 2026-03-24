Минпромторг добавил в список автомобилей для работы в такси модели Haval и Tenet

Минпромторг расширил перечень автомобилей, разрешенных для работы в такси согласно закону о локализации, включив в него три модели кроссоверов Haval и одну модель российской марки Tenet. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.

В обновленный список вошли кроссоверы Haval F7, F7x и Jolion, выпускаемые на заводе Haval в Тульской области, а также среднеразмерный кроссовер Tenet T7, который является аналогом Chery Tiggo 7L и производится на бывшем заводе Volkswagen в Калуге. В Минпромторге подтвердили, что эти модели теперь подпадают под параметры закона о локализации такси.

В начале марта министерство опубликовало список из 22 моделей шести отечественных брендов. В него вошли, в частности, семь моделей Lada, электрокроссовер UMO 5, минивэн Sollers SF1 и новые модели «Москвич». При этом из списка исключили все модели УАЗ, поскольку, по мнению производителя, их внедорожные качества редко востребованы в таксомоторных перевозках.

Закон о локализации такси вступил в силу 1 марта 2026 года, при этом в ряде регионов его действие начнется позже — например, в Сибирском федеральном округе и Калининградской области с 1 марта 2028 года, на Дальнем Востоке — с 1 марта 2030 года. Автомобили допускаются в реестр такси при условии соответствия уровню локализации не менее 3,2 тыс. баллов или при производстве по специальному инвестиционному контракту в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.