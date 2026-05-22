Китайский кроссовер Omoda C5 попал в перечень автомобилей для такси

Китайский кроссовер Omoda C5, выпуск которого наладили на калужском заводе «Автотор» по специнвестконтракту, включен в перечень машин, соответствующих требованиям закона о локализации такси. Распоряжение правительства опубликовано на портале правовой информации.

Документ актуализирует список моделей, которые агрегаторы такси и сервисы каршеринга могут использовать без риска штрафов за недостаточную степень локализации. В Минпромторге уточнили, что обновленная версия перечня в ближайшее время появится на сайте ведомства.

Закон о локализации такси вступил в силу в 2023 году и ограничивает использование автомобилей без электронного ПТС и достаточной глубины локализации в России. Нарушителям грозят штрафы и блокировка заказов.