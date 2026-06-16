Контроль под надзором

В Совете федерации обсудили подготовленный Минэкономики доклад о состоянии государственного и муниципального контроля в 2025 году. По оценкам чиновников, снижение количества проверок бизнеса при одновременном росте их эффективности говорит о том, что реформа контрольно-надзорной деятельности (КНД) состоялась и теперь перешла к стадии устойчивого функционирования и донастройки системы. Предпринимательское сообщество тем временем считает, что требования к бизнесу, который сейчас испытывает серьезные трудности, следует ослаблять и дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Заместитель министра экономического развития Алексей Херсонцев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В 2025 году количество проверок бизнеса сократилось на 6,9%, а их эффективность (доля выявленных нарушений) выросла на 13,7%, до 80%, следует из заслушанного 15 июня на совещании в Совфеде доклада о государственном и муниципальном контроле за 2025 год. В основу подготовленного Минэкономики доклада легли данные из 30 тыс. отчетов контрольных органов.

Реформа контрольно-надзорной деятельности нацелена на сокращение количества избыточных проверок бизнеса в пользу рискориентированного подхода и профилактической работы. Первым ее этапом стала «регуляторная гильотина», в результате которой были пересмотрены и отменены устаревшие и избыточные нормативные акты.

Теперь реализуется «Гильотина 2.0», предусматривающая пересмотр чрезмерных требований при строительстве и работе объектов социальной инфраструктуры, а с 1 июля начнет действовать еще и «гильотина» для избыточной отчетности (см. “Ъ” от 14 июня).

В 2025 году, отмечается в докладе, завершился мораторий на плановые проверки, и контрольно-надзорная система перешла от «активного реформирования к периоду устойчивого функционирования и донастройки». Законодательно закреплены профилактические визиты нового типа, периодичность которых ограничена, внедрены соглашения об устранении нарушений на условиях «инвестиции вместо штрафов» (см. “Ъ” от 16 декабря 2025 года) и расширено применение цифровых инструментов.

Как отметил, выступая в Совфеде, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев, сокращение количества проверок обусловлено внедрением рискориентированного подхода: проверяются только объекты высокой и чрезвычайно высокой категории риска. В результате значительная часть инспекций пришлась на отрасли розничной торговли и общепита, поскольку эти сферы обладают «высокой социальной значимостью». При этом, подчеркнул замминистра, снижение количества проверок не говорит об ослаблении самого контроля — задача в том, чтобы он стал для бизнеса менее заметным.

Для этого в правительстве развивают механизмы бесконтактного надзора. Один из них — мобильное приложение «Инспектор» (см. “Ъ” от 15 января), с помощью которого в 2025 году проведено 55,7 тыс. контрольных мероприятий (в 25 раз больше, чем годом ранее). В этом году, заверил Алексей Херсонцев, практика будет расширена.

Второе направление, которое пока только развивается,— применение беспилотных систем. В 2025 году с их помощью проведено 6,8 тыс. контрольных и 2,7 тыс. профилактических мероприятий, в 68 раз больше, чем в 2024-м.

Популярность продолжает набирать сервис досудебного обжалования: в 2025 году поступило более 43 тыс. обращений, при этом растет количество поданных ходатайств о продлении сроков исполнения предписаний. Жалоб на решения, напротив, подано на 3% меньше, чем годом ранее.

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Как заявила в СФ аудитор Счетной палаты Светлана Орлова, «реформа состоялась» — в сфере КНД произошел технологический прорыв. Бизнес тем временем надеется, что требования к нему будут ослабляться и далее. По словам первого вице-президента «Опоры России» Марины Блудян, у малого и среднего бизнеса сейчас «большие проблемы» — в первом квартале 2026 года о решении закрыться сообщил 31% опрошенных малых предприятий. Черпать ресурсы, по ее словам, можно было бы в наращивании производительности труда, но «по щелчку» сделать это не получится — существенно увеличить показатели производительности без сокращения требований к предпринимателям невозможно. Поэтому, считает она, необходимо поставить на контроль реализацию «второй гильотины» и рассмотреть возможность запуска «Гильотины 3.0».

Полина Попова