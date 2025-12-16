Исправленному поверить

Первые два соглашения о неприменении к компаниям штрафов за выявленные при проверках нарушения обязательных требований «в обмен» на их капвложения в исправление недостатков — их еще называют «инвестиции вместо штрафов» — заключены Ростехнадзором в Калужской и Ульяновской областях и направлены в прокуратуры регионов для контроля коррупционных рисков. Практику применения такого инструмента для разрешения локальных тупиковых ситуаций Минэкономики только предстоит сформировать — системно же, как можно было понять из выступления замглавы ведомства Алексея Херсонцева на комиссии Совфеда по контролю, толерантность надзора к нарушениям будет только снижаться.

Идея Минэкономики — включение в закон о контроле и надзоре нового инструмента, соглашений «инвестиции вместо штрафов»,— вышла на этап практического применения, рассказал 15 декабря на комиссии Совфеда по контрольно-надзорной деятельности (КНД) статс-секретарь, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев. В заседании комиссии под председательством сенатора Вячеслава Тимченко также приняли участие замглавы аппарата правительства Сергей Вельмяйкин и глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Норма «инвестиции вместо штрафов» была внесена в закон в 2025 году и предполагает возможность заключения соглашений об освобождении компаний от штрафов, когда выявленные в ходе одного из восьми видов контроля (экологического, геологического, земельного, промышленной безопасности и др.) нарушения требуют капитальных затрат на исправление ситуации — а выписанные штрафы только лишают компании средств, которые можно было бы инвестировать в такое исправление. Для снятия коррупционных рисков в соглашениях их утверждает Генпрокуратура. По другому «чувствительному» моменту — «недискриминационному доступу» компаний к заключению таких договоренностей — Минэкономики только предстоит сформировать практику.

Первые два соглашения заключены Ростехнадзором (деталей власти не раскрывают) и направлены в органы прокуратуры Калужской и Ульяновской областей.

По словам господина Херсонцева, который и был автором идеи включения соглашений в закон, в Минэкономики рассчитывают, «что уже до конца года они будут согласованы и вступят в силу».

Подобные эксперименты Минэкономики с поисками путей вывода компаний из локальных тупиков контроля и надзора стали возможными по итогам реформы сферы, де-факто завершенной под кураторством вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко (см. “Ъ” от 24 января, 19 февраля и 17 октября) — сокращение в разы числа проверок (за «дореформенный» 2019 год было проведено 1,5 млн проверок, а за 11 месяцев 2025-го — всего 262,9 тыс., отметил господин Херсонцев) освободило ресурсы профильных ведомств. При этом, как отметил чиновник, уровень безопасности не снизился, а уровень оценки населением защищенности охраняемых законом прав и ценностей даже вырос — с 30% в 2019 году до 48,6% в 2025 году.

В новой конфигурации, впрочем, КНД в целом будет двигаться не только к незаметности надзора за «белым» бизнесом, но и к снижению толерантности к нарушителям обязательных требований.

На это нацелено и постоянное совершенствование индикаторов риска нарушений (его курирует в аппарате правительства Сергей Вельмяйкин), и расширение использования в контроле и надзоре искусственного интеллекта, которого требует Дмитрий Григоренко, и ряд изменений в закон о контроле, внесенных в 2025 году, о которых рассказал Алексей Херсонцев. Так, расширен перечень оснований для осуществления внепланового контроля, который может проводиться в том числе при осуществлении деятельности без подачи уведомлений или получения лицензии, при выявлении сведений о причинении или угрозе причинения вреда, закреплена в законе и возможность проведения проверок по жалобам граждан, связанным с нарушениями жилищных прав.

«Придерживаемся позиции, что все положительные моменты, которые содержит закон, по контролю в части защиты прав бизнеса, в части серьезных ограничений органов власти могут касаться только добросовестного бизнеса. Поэтому такие основания, как осуществление деятельности без подачи уведомлений, без лицензии, были отдельно включены как основания для проведения внеплановых контрольных мероприятий»,— подчеркнул господин Херсонцев.

Олег Сапожков