Контроль и надзор переключают на автомат

Белый дом замкнул цифровой контур контрольно-надзорной деятельности — Минэкономики подготовило проект постановления правительства о технических аспектах цифровизации в ней административного производства. Документ официально закрепляет специализированную подсистему в составе государственной информационной системы «Типовое облачное решение по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности» (ГИС ТОР КНД). С 1 января 2026 года в ней должны работать все федеральные контрольные органы — фактически это переход на полный цикл электронного документооборота по административным делам: в результате ГИС ТОР КНД вберет в себя сведения обо всех этапах проверки.

Минэкономики разработало проект постановления правительства о правилах работы с информационной системой производства по делам об административных правонарушениях — согласно документу, она будет функционировать в составе ГИС ТОР КНД (информсистема по автоматизации контроля). Подсистема, созданная по поручению «цифрового» вице-премьера Дмитрия Григоренко (см. “Ъ” от 2 июля 2025 года), необходима для обеспечения процесса по таким делам, а также учета и хранения документов в специальном реестре. Проект определяет также характер и объем сведений, обязательных для внесения в подсистему, порядок внесения и другие аспекты.

Разработка этого документа де-факто означает, что Белый дом замкнул цифровой контур контрольно-надзорной деятельности, выстроив процесс от проведения контрольного мероприятия до документального отчета о привлечении к ответственности.

«Переход полностью в цифровой контур отвечает целям и задачам реформы сферы контроля и надзора, которая была проведена под кураторством Дмитрия Григоренко. Цифровизация обеспечивает прозрачность проверок и системы контроля в целом»,— говорят в аппарате чиновника. Собеседник “Ъ” отмечает, что внедрение «цифры» в систему административного производства проходило постепенно: в 2024 году в пилоте участвовали 11 ведомств, в 2025 году — свыше 25 ведомств. За это время они завели в системе порядка 153 тыс. административных дел, причем почти для половины мерой ответственности стало предупреждение, а не штрафы, уточнил он.

С 1 января 2026 года весь федеральный контроль и надзор обязан работать в подсистеме — требование содержится в постановлении правительства №980 от 30 июня 2025 года о порядке подачи документов по делам об административных правонарушениях в электронном виде и требованиях к их формату. Документ затрагивает все несудебные штрафы и предписания: от нарушений ПДД до решений, вынесенных по итогам проверок компаний контролирующими ведомствами, принятые правила предусматривают первоочередную оцифровку документов, касающихся нарушений бизнеса.

«Вся статистика по делам об административных правонарушениях, выражающихся в несоблюдении обязательных требований, оценка соблюдения которых является предметом госконтроля (надзора), будет агрегирована в одном месте, в единой цифровой системе и представлять собой полный реестр таких административных дел»,— отмечают в аппарате Дмитрия Григоренко.

Подсистема станет основой для принятия управленческих решений: сведения из реестра будут передаваться в государственную автоматизированную информационную систему «Управление», на базе которой функционирует информационно-аналитическая панель мониторинга КНД, говорит собеседник “Ъ”.

К примеру, на этот дашборд будет выводиться статистическая информация — на ее основе могут приниматься решения о необходимости пересмотра самих обязательных требований: система позволяет видеть, по каким нарушениям чаще всего привлекают к административной ответственности и с чем чаще всего не согласны привлекаемые к ответственности лица, пояснил собеседник “Ъ”. Функционал подсистемы предусматривает возможность защиты от ошибок при внесении информации и чистоту самих данных.

Также документ закрепляет работу мобильного приложения «Инспектор» (позволяет проводить бесконтактные проверки) в составе ГИС ТОР КНД, уточняя его правовое положение, пояснили “Ъ” в Минэкономики. Применять его в пилотном режиме начали в мае 2024 года, а в конце прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал ряд постановлений правительства, по которым фотосъемку и видеозапись во время проверок и профвизитов инспекторы должны осуществлять только с использованием этого инструмента.

Венера Петрова