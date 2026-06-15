Минэнерго заявило об особом внимании к доставке топлива в Крым

Министерства энергетики и сельского хозяйства уделяют особое внимание ситуации с доставкой горюче-смазочных материалов в Крым. Это следует из совместного заявления ведомств.

Периодически возникающие трудности с логистикой оперативно отрабатываются. «Реализуемые меры направлены на бесперебойное снабжение агропромышленного комплекса ГСМ»,— подчеркнули в Минэнерго и Минсельхозе. Координация ведомств позволяет повысить предсказуемость поставок и обеспечить стабильное проведение сезонных полевых работ во всех регионах страны, отмечается в пресс-релизе.

Ведомства обращают внимание, что поставки моторного топлива для нужд агропромышленного комплекса происходят в необходимом объеме. Они полностью удовлетворяют текущую потребность производителей.

В Крыму дефицит топлива сохраняется с конца мая из-за проблем с логистикой. Власти сообщали об ударах ВСУ по трассе Р-280 «Новороссия», которая проходит от Ростова-на-Дону в Симферополь через новые регионы. На всей территории республики введены ограничения на свободную продажу топлива.

О противодействии властей дефициту топлива читайте в материале «Труба пониже, класс пожиже».