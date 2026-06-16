Автокредиты съезжаются

Разница в ставках по автокредитам на подержанные и новые автомобили по итогам мая сократилась до 8,2 процентного пункта, это минимум с ноября 2024 года. Полная стоимость кредита в сегменте б/у автомобилей снижается, тогда как в сегменте новых машин растет из-за сокращения льготных программ. Расширение спектра дополнительных банковских услуг в обоих сегментах рынка в свою очередь увеличивает разницу между средними ставками по кредитам и их полной стоимостью.

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Спред между полной стоимостью кредита (ПСК) по автокредитам на новые машины и на автомобили с пробегом в мае достиг минимума с ноября 2024 года и составил 8,2 п. п., следует из данных Объединенного кредитного бюро. Минимум был достигнут в основном из-за снижения ставок по кредитам на подержанные машины. С начала года показатель снизился на 2,8 п. п., до 22,7% годовых, тогда как по кредиту на новые машины он стабилизировался в районе отметки 14,5% годовых.

Для сегмента машин с пробегом быстрые темпы снижения ПСК обусловлены действующими кредитными условиями. С одной стороны, «банки постепенно отражают в ставках снижение стоимости фондирования», отмечает руководитель управления «Автокредитования» Т-Банка Кирилл Бакулин. С другой стороны, «это обусловлено постепенно стабилизацией рисков в сегменте автокредитования», считает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

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При этом Банк России отмечал, что в этом сегменте снизилась доля закредитованных заемщиков. По данным ЦБ, доля выдач автокредитов гражданам с показателем долговой нагрузки (ПДН) свыше 50% в первом квартале 2026 года снизилась на 3 п. п. относительно аналогичного периода прошлого года, до 17%. Действующие требования ЦБ к ПДН способствуют снижению кредитования клиентов с высоким уровнем риска, «соответственно, кредиты выдаются по сниженным ставкам, что уменьшает средний уровень ПСК», поясняет директор рейтингов финансовых институтов НРА Наталия Богомолова. Требования ЦБ к качеству кредитного портфеля ужесточают конкуренцию среди банков за надежного заемщика. Больше всего это касается именно сегмента поддержанных машин, так как этот рынок «остается значительно более объемным, чем рынок новых машин», замечает Юрий Беликов.

В сегменте новых автомобилей определяющими выступают иные факторы.

«Средние ПСК по кредитам на новые машины во многом определяются долей льготных программ в выдачах»,— указывает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

В этом году на госпрограмму было выделено только 20 млрд руб., более чем в два раза меньше, чем в прошлом (см. “Ъ” от 16 апреля). Программы от автобрендов также не смогли обеспечить снижение средней ПСК. «В условиях высокой ключевой ставки автопроизводителям дорого обходится масштабное субсидирование и без того рекордно низких ставок, поэтому сейчас компании уменьшают размер субсидий: внешне кредитная ставка для клиента почти не меняется, но поддержка распространяется лишь на отдельные модели»,— поясняет руководитель продукта «автокредиты» ОТП-банка Анатолий Греков. Кроме этого, росту номинальной стоимости и суммы займа, на которую начисляются проценты, способствует «индексация утильсбора и общая инфляция», указывает Наталия Богомолова.

При этом спред между средневзвешенной ставкой по автокредитам и средневзвешенной ПСК достиг максимума за последние три года в 2–2,5 п. п. Программы поддержки от автобрендов нередко работают только при оформлении дополнительных продуктов строго у дилера, указывает господин Греков. Отчасти это влияет на рост спреда. К дополнительным услугам Наталия Богомолова относит каско с опцией GAP (покрывающей разницу между страховой выплатой и рыночной ценой при угоне или тотальном разрушении авто), юридические консультации, страхование жизни и здоровья. «Эти необязательные услуги, по сути, становятся обязательными для заемщика, что напрямую увеличивает ПСК»,— считает эксперт. Банки также продолжают осваивать сегмент кредитования для автомобилей с пробегом через цифровые сервисы, где предлагают услуги по подбору машины, выездной диагностике и сервисным подпискам (см. “Ъ” от 3 июня). С учетом того, что «рублевая стоимость дополнительных расходов, включенных в ПСК, остается прежней», пока ставки по кредиту снижаются, это также приводит к росту спреда, поясняет Анатолий Греков.

Дарья Загайнова