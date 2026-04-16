Автокредитам добавили субсидий

Ставки по автокредитам на новые автомобили в марте 2026 года резко пошли вниз. Средняя полная стоимость кредита (ПСК) в сегменте за отчетный месяц сократилась на 3,2 процентного пункта (п. п.), до 19,2% годовых. Нынешняя коррекция ставок связана с возвращением на рынок программ субсидирования со стороны китайских автопроизводителей и ростом конкуренции между банками. До уровней ПСК лета-осени прошлого года (13,5–15% годовых) автокредитам еще далеко.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Средняя ПСК на покупку автомобиля в марте 2026 года снизилась почти на 1,6 п. п., опустившись ниже уровня 20% годовых, следует из данных Объединенного кредитного бюро. В конце прошлого года на фоне сокращения льготных программ кредитования ставки резко выросли в сегменте кредитов на новые автомобили (см. “Ъ” от 13 февраля).

С декабря по февраль средневзвешенная ПСК увеличилась на 3,4 п. п., достигнув 22,45% годовых. В марте этот показатель сократился сразу на 3,2 п.п., до 19,2% годовых.

Он все еще значительно выше значения лета-осени прошлого года (13,5–15% годовых).

Средняя ПСК по кредитам на б/у машины последовательно снижалась с начала прошлого года. Однако за первый квартал 2026 года она сократилась менее чем на 1 п. п., до 24,1% годовых (но все-таки минимума с июля 2024 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Такая разница в динамике ставок по кредитам на новые и б/у машины определяется спецификой сегментов. «ПСК в сегменте новых автомобилей во многом определяется объемом предложения субсидированных ставок от производителей»,— отмечает директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин. При этом, по его словам, ПСК по кредитам на автомобили с пробегом «зависит главным образом от денежно-кредитной политики» регулятора.

В феврале этого года автопроизводители снова вернулись к субсидиям и скидкам. Как замечает директор департамента розничных продуктов Абсолют-банка Виталий Костюкевич, такие бренды, как Geely, Changan и Haval, смогли получить одобрение материнских компаний и продлить программы субсидирования. С одной стороны, к этому привело снижение спроса в начале января (см. “Ъ” от 4 февраля). С другой стороны, «банки сильно снизили уровень одобрения в связи с новыми требованиями по подтверждению доходов заемщиков», считает независимый эксперт в автокредитовании Станислав Сухов. C 1 января при рассмотрении заявки на автокредит и оценке платежеспособности заемщика банки обязаны опираться только на официальные данные о доходах клиента. По данным Frank RG, уровень одобрения банками автокредитов снизился с 41% в декабре до 32% в январе.

Снижению средневзвешенной ПСК также способствовало снижение стоимости фондирования, которое зависит от ключевой ставки (КС), указывает управляющий директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов. С начала года ЦБ дважды снижал ставку — в общей сложности на 1 п. п., до 15%. Этот процесс наложился и «на сезонный рост спроса», отмечает эксперт. По данным Frank RG, за последние шесть лет мартовские показатели объемов выдачи превышали февральские результаты в среднем на 30% (исключением стал только март 2022 года, когда объемы выдачи, наоборот, сократились почти на 80%). В марте 2026 года объем выдачи увеличился почти в 1,5 раза относительно февраля, составив почти 172 млрд руб. «Эти два фактора в итоге привели к усилению конкуренции за заемщика»,— констатирует господин Беликов.

Свое влияние оказывает и государственная льготная программа автокредитования. Согласно постановлению правительства РФ №364 от 16 апреля 2015 года, субсидия предоставляется банкам, если ставка по кредиту не превышает уровня КС + 5 п. п.

Постепенное снижение ключевой ставки позволяет постепенно снижать и ставки по программам льготного кредитования.

Госсубсидии также поддерживают рост выдачи кредитов, причем возмещаемая банку сумма рассчитывается исходя из стоимости автомобиля. «В среднем скидка составляет 20% от 2 млн руб. (максимальная цена автомобиля, подходящего под льготную программу.— “Ъ”) — соответственно, 400 тыс. руб. на один автомобиль»,— уточняет Виталий Костюкевич.

При этом банки начнут выдавать льготные автокредиты не сразу. «В банках ждут финальных разъяснений по условиям программы и фактического распределения субсидий, что может занять около месяца»,— указывает Юрий Беликов. Как сообщал Минпромторг, в 2026 году на программу льготного автокредитования было выделено 20 млрд руб. Это более чем в два раза меньше суммарного финансирования программы в прошлом году (46 млрд руб.). C учетом снижения ставок автокредиты становятся более доступными. Хотя по оценке Виталия Костюкевича, «выделенных средств должно хватить на шесть-девять месяцев программы».

Дарья Загайнова