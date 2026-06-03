Банк третьим будет

Сразу несколько банков запустили цифровые сервисы по кредитованию покупок гражданами у граждан машин с пробегом. Между физлицами напрямую приходится до 70–80% объема купли-продажи подержанных автомобилей, количество сделок оценивается в 3,5–3,6 млн в год. Для банков выйти в этот сегмент — значит не только поддержать уровень выдач автокредитов и расширить клиентскую базу, но и получить доход за счет предоставления дополнительных услуг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За последний месяц несколько крупных банков запустили сервисы по подбору и продаже в кредит подержанных автомобилей в сегменте С2С (продажи напрямую между физическим лицами). В конце мая такой сервис был запущен в приложении «Сбербанк Онлайн». Тогда же «Авито» объявило, что партнерами классифайда стали «Уралсиб» и МТС-банк, причем до конца года планируется подключить еще четыре банка. О планах добавить возможность покупки автомобилей с пробегом на своей площадке “Ъ” заявили в Т-банке. В начале весны «Т-Технологии» (в нее входит Т-банк) объявили о покупке классифайда «Авто.ру» у «Яндекса» (см. “Ъ” от 18 марта), а 2 июня сделка была закрыта. Холдинг предполагает интегрировать его с другими сервисами, что также позволит клиентам «продавать свои транспортные средства».

По масштабу сам сегмент выглядит довольно привлекательным. «Рынок авто с пробегом составляет более 6 млн машин в год»,— указывает независимый эксперт Станислав Сухов. Причем лишь 10% сделок проходит с использованием автокредитов, и до последнего времени они оформлялось в основном через дилерские центры. Представитель финтех-компании «Баланс-Платформа» Алексей Бородавин оценивает емкость сегмента С2С в 5,4 трлн руб., а количество сделок — в 3,5–3,6 млн шт. в год.

«Этот рынок несравнимо больше, чем рынок новых авто, который уже поделен, а кредитное проникновение там максимальное»,— поясняет господин Сухов. По данным «Автостата», объем реализации новых автомобилей в 2025 году составил 1,33 млн шт.

Помимо масштабов, эксперты отмечают другие факторы, которые делают этот сегмент значимым для банков. Директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Анатолий Перфильев отмечает, что рост вторичного рынка продиктован ограничениями поставок новых импортных моделей. В частности, с конца января ужесточились правила импорта новых машин через страны ЕАЭС (см. “Ъ” от 2 января). Управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин также указывает на снижение субсидирования госпрограмм. На этот год на программу льготного кредитования выделено всего 20 млрд руб., более чем в два раза меньше, чем за 2025 год (см. “Ъ” от 16 апреля).

Банки также зарабатывают и на предоставлении дополнительных услуг — проверки авто на залоги и аресты, предоставления гарантии, выездной диагностики, оформления страховки, дополнительных сервисных подписок. Доход с одного клиента, в случае если он воспользуется всеми предлагаемыми услугами, может составить 31–49 тыс. руб., оценивает Алексей Бородавин (с учетом параметров рынка и типичной структуры банковской маржи).

Однако создание такой платформы потребует капитальных вложений, указывают эксперты. К ним относится «программное обеспечение, специализированный штат экспертов, доступ к определенным информационно-справочным ресурсам», перечисляет Анатолий Перфильев. В частности, Алексей Бородавин оценил прямые расходы Сбербанка на создание сервиса в 200–400 млн руб. И в данном случае речь идет о надстройке над существующей инфраструктурой («Сбербанк Онлайн» с более чем 110 млн клиентов, работающий скоринг, процессинг, сервис «СберАвто»). Менее крупным банкам удобнее идти через партнерские сервисы, в том числе за счет минимизации затрат. Партнерство позволяет кредитным организациям расширить клиентскую базу за счет проверенного клиента и поддержать уровень выдач кредитов, считает господин Бородулин.

Впрочем, остается и ряд ограничивающих факторов, в частности неоднородность сегмента.

Возможности для кредитования определяются в том числе возрастом автомобиля и страной-производителем. Так, в сегменте до 1 млн руб. чаще встречаются машины старше десяти лет и не самые благонадежные заемщики, в то время как сегмент возрастом три-пять лет во многом покрывается дилерами, отмечает Станислав Сухов. По его мнению, «между этими двумя сегментами и находится рынок, на который будет сделан фокус». С одной стороны, он совмещает в себе минимальную конкуренцию со стороны дилеров, с другой — обеспечивает наличие качественного заемщика, поясняет эксперт. Сложности возникают при одобрении кредита на подержанные китайские автомобили. «По ним сложнее предсказать остаточную стоимость, так как пока не накопилась история использования»,— поясняет господин Сухов.

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Дарья Загайнова