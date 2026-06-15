Глава МИД Ирана: первый раунд переговоров с США пройдет после подписания сделки

Главы делегаций Ирана и США могут провести встречу в пятницу в Швейцарии и подписать соглашения, после чего состоится первый раунд переговоров, подтвердил глава МИД Ирана Аббас Аракчи, передает издание Tasnim.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава МИД Ирана Аббас Аракчи

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Кто именно будет возглавлять делегации, господин Аракчи не уточнил. До этого главным переговорщиком по Ирану выступал спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф. В апреле во время переговоров в Исламабаде американскую сторону представлял вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Это соглашение может предоставить нам экономические возможности, но наша экономика не должна зависеть от подобных экономических соглашений, достигнутых путем переговоров с Соединенными Штатами»,— отметил глава МИД Ирана.

По словам господина Аракчи, уже есть опыт несоблюдения, невыполнения и разрыва соглашений, поэтому «мы планируем процесс переговоров и реализации соглашения, основываясь на недоверии, несоблюдении и прошлом опыте». Представитель дипведомства добавил, что власти Ирана стараются создать для страны как можно больше экономических возможностей благодаря этому соглашению. «Мы не упускаем ни одной возможности во внешней политике, но и не воспринимаем ни одну возможность как должное», — указал он.

Накануне вечером была завершена работа над меморандумом, часть его была реализована уже сегодня, а другая часть — 19 июня, «после окончательного и основного подписания», добавил Абасс Аракчи. Перед очередной частью меморандума о взаимопонимании Ирана и США «последует 60-дневный раунд переговоров, который может быть продлен... В окончательном соглашении будут обсуждаться вопросы, связанные с ядерной программой, и снятие санкций, и, возможно, будет достигнуто соглашение», пояснил господин Аракчи.

В ночь на 15 июня Иран и США достигли предварительных договоренностей и подпишут меморандум 19 июня в Женеве. Сделка предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, во время 60-дневных переговоров об окончательном урегулировании конфликта планируется обсуждать соглашения по ядерным вопросам, снятию санкций, разморозке активов на $24 млрд, а также разработке плана восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд, в которой могут поучаствовать США и их союзники.

О сделке между Ираном и США — в материале «Меморандум огромной обратной силы».