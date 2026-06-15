Вэнс опроверг разблокировку иранских замороженных активов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал не соответствующей действительности информацию, что Вашингтон готов разблокировать миллиарды долларов Ирану еще до начала подписания меморандума в Женеве. Об этом господин Вэнс сообщил телеканалу CBS.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Matt Rourke / Pool / Reuters

По его словам, у Ирана будет «гораздо лучшее и более процветающее будущее, если он выполнит обязательства, взятые на себя в рамках этого соглашения», отметив, что размораживание иранских финансовых активов — это «один из вопросов, которые мы будем обсуждать на технических переговорах, которые последуют за официальным подписанием в пятницу». Господин Вэнс опроверг утверждения о том, что иранский режим получит $24 млрд замороженных средств, если достигнет определенных показателей, заявив, что эта цифра «нигде не упоминается ни в одном из текстов».

«Мы заявили о готовности обсудить разморозку активов, но гораздо более важным вопросом является снятие санкций с их экономики — при условии, что они возьмут на себя долгосрочные обязательства по ядерной программе», — сказал вице-президент США.

В ночь на 15 июня Иран и США достигли предварительных договоренностей и подпишут меморандум 19 июня в Женеве. Сделка предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. После официального заключения соглашения стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта. Иранское издание Mehr со ссылкой на источники сообщало, что Вашингтон готов разморозить $12 млрд принадлежащих Ирану средств до начала 60-дневных переговоров, а еще $12 — после финальных договоренностей.

О сделке Ирана и США — в материале «Меморандум огромной обратной силы».