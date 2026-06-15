ДГТУ оказался единственным ростовским университетом, попавшим в мировой рейтинг

Донской государственный технический университет в очередной раз закрепил лидирующие позиции среди образовательных учреждений Ростовской области, войдя в престижный международный рейтинг Round University Ranking на 1033-й позиции из 1313 лучших вузов планеты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Эксперты международного рейтинга Round University Ranking в десятый раз подряд включили Донской государственный технический университет в список сильнейших образовательных учреждений мира. Правда, не на рекордных позициях: в 2026 году вуз занял 1033-ю строчку глобального списка и 68-е место среди российских университетов. При этом ни один другой вуз Ростовской области в опубликованный рейтинг не попал.

Составители рейтинга проанализировали деятельность 2400 высших учебных заведений из 99 государств, однако финальную версию покорили только 1313 университетов. Российские вузы представлены 126 образовательными организациями.

Оценка проводилась по двадцати критериям, сгруппированным в четыре основных блока. Наибольший вес имеют показатели педагогической деятельности и исследовательской работы — по 40 баллов каждый. Международное сотрудничество и экономическая стабильность оцениваются в 10 баллов соответственно.

ДГТУ продемонстрировал сбалансированные результаты во всех направлениях деятельности. Наиболее высокие позиции университет занимает в сфере научных исследований — 43-е место среди отечественных вузов. По международному взаимодействию учебное заведение располагается на 60-й строчке российского рейтинга.

Экономические показатели принесли ДГТУ 69-ю позицию в национальном зачете, а качество образовательного процесса — 82-е место среди университетов страны.

Станислав Маслаков