Суд признал долг воронежского производителя яблок перед ВТБ на 857 млн рублей

Арбитражный суд Воронежской области включил в реестр требований кредиторов обанкротившегося ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» (ЦЧПЯК, крупный производитель яблок в Воронежской области) долг перед ВТБ 857,3 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Основная часть долга 626,7 млн руб. образовалась по договорам залога имущества, в том числе взятых в ипотеку зданий и земельных участков, а также оборудования, заключенным компанией с 2019 по 2024 год. Еще 181,9 млн руб. составили проценты, а 48,6 млн руб.— неустойка.

Речь идет о зданиях и участках ЦЧПЯК в Новоусманском районе, в том числе о главном корпусе предприятия площадью 8,5 тыс. кв. м в деревне Михайловка. Также в список заложенного имущества входят яблоневые сады компании и сельскохозяйственное оборудование.

Помимо этого арбитраж взыскал с ЦЧПЯК 4,8 млн руб. расходов по уплате госпошлины. С заявлением о включении долга в реестр ВТБ обратился осенью 2025 года. В феврале 2026-го суд принял его к производству.

В конце прошлой недели «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что у гендиректора ЦЧПЯК Юрия Замятина по ходатайству ВТБ арестовали счета на общую сумму в пределах 2,87 млрд руб. Суд запретил совершать любые регистрационные действия в отношении недвижимости, транспорта и самоходной техники, принадлежащих господину Замятину. Кроме того, с середины мая банк требует с самой компании еще 2,2 млрд руб.

В середине марта ВТБ уже присудили 350 млн руб. в рамках спора с ЦПЯК.

По данным Rusprofile, ЗАО «Центрально-Черноземная плодово-ягодная компания» зарегистрировано в Воронеже в 2002 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание семечковых и косточковых культур. Учредители не раскрываются. До 2021 года такой статус имела сельскохозяйственная артель «Совхоз Новоусманский». В 2025 году выручка общества составила 758 млн руб., чистый убыток — 707 млн руб. Гендиректор — Юрий Замятин.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в октябре 2025 года ЗАО подало заявление о собственном банкротстве. Спустя два дня ВТБ обратился в суд с заявлением о вступлении в дело о несостоятельности. В феврале этого года в отношении компании было введено конкурсное производство. В ЦЧПЯК запущена процедура ликвидации, которая сейчас также оспаривается банком.

Подробнее об этом — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов