Вэнс назвал условие для доступа Ирана к фонду восстановления в $300 млрд

Иран может получить доступ к фонду восстановления в $300 млрд, если страна выполнит обязательства по соглашению с США. Об этом в интервью CBS заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Matt Rourke, Pool, AP Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Matt Rourke, Pool, AP

Телеведущая попросила господина Вэнса прокомментировать заявления Ирана о возможном доступе к фонду. «Такого рода возможность может быть им предоставлена за счет фонда, финансируемого коалицией стран Персидского залива, при условии, что они выполнят свою часть обязательств»,— сказал господин Вэнс (цитата по «РИА Новости»).

Представители США и Ирана подписали меморандум о прекращении боевых действий сегодня ночью. Соглашение «немедленно прекращает» все военные операции, в том числе израильскую операцию в Ливане. По словам посредников из Пакистана, итоговое соглашение стороны подпишут 19 июня в Швейцарии. По словам господина Вэнса, США опубликуют содержание меморандума на этой неделе. Иранское агентства Mehr уже опубликовало финальный вариант, однако некоторые из его пунктов американская сторона отрицает.

Подробнее о сделке США и Ирана — в материале «Ъ» «Миморандум».