Миморандум

США и Иран в воскресенье, 14 июня, должны были подписать меморандум о прекращении боевых действий, однако постоянно откладывали его онлайн-подписание, которое все же может состояться в ближайшие дни или даже часы. Впрочем, планируемая сделка, призванная подвести черту под горячей фазой конфликта на Ближнем Востоке, не устранит принципиальные разногласия по иранской ядерной программе и станет лишь декларацией о намерениях, которая переведет конфликт из военного в дипломатическое русло. Но и это нельзя считать необратимым процессом. Каждая из сторон собирается использовать передышку в конфликте для решения назревших политических, экономических и военных задач.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Первоисточником новости о том, что меморандум о взаимопонимании, точнее, о прекращении боевых действий между США и Ираном якобы будет подписан в воскресенье, стал президент Трамп, оставивший в конце прошлой недели краткую запись об этом в соцсети Truth Social, но не сообщивший никаких подробностей.

Заявление главы Белого дома, назвавшего отмечаемый 14 июня день своего 80-летия также и датой заключения мира на Ближнем Востоке, подхватили многие политики, дипломаты и СМИ.

Портал Axios сообщил, что подписание соглашения между США и Ираном пройдет в воскресенье в виртуальном формате при участии Пакистана и Катара. Выбор такого формата издание объяснило логистическими причинами. Как сообщили его источники, если бы соглашение подписывалось не онлайн, а в ходе личной встречи двух делегаций в какой-то третьей стране, то возглавляющий американскую переговорную группу вице-президент США Джей Ди Вэнс не успел бы вернуться в Вашингтон до отъезда президента Трампа на саммит G7 во Франции, куда он должен отправиться в понедельник, 15 июня.

О большой вероятности подписания соглашения между США и Ираном 14 июня заявил в минувшую субботу и премьер Пакистана Шехбаз Шариф. «Мы ближе к мирной сделке, чем когда-либо. Доработка соглашения ожидается в ближайшие 24 часа, Пакистан готовится к электронному подписанию мирной сделки»,— написал Шехбаз Шариф в соцсети X.

Однако заявления иранской стороны, сделанные 14 июня, несколько охладили пыл тех, кто хотел успеть завершить согласование текста меморандума к 80-летнему юбилею президента Трампа. Информацию о готовящемся подписании меморандума 14 июня опроверг Корпус стражей исламской революции (КСИР), сообщивший о том, что документ еще не согласован окончательно и подписание в воскресенье «точно не состоится». В КСИР предостерегли от попыток превратить заключение мира в личную PR-акцию Дональда Трампа.

Не участвующий в переговорах КСИР дал понять, что именно эта военизированная организация, а не гражданские власти страны, имеет право решающего голоса при принятии решения об условиях заключения мира с Вашингтоном.

Жесткое предупреждение Вашингтону в этой ситуации был вынужден сделать и глава иранской делегации на мирных переговорах, председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

«Данные обещания должны быть выполнены. Без всяких "если", "но" и без всяких отговорок. Для предстоящей сделки другого пути нет. Что посеешь, то и пожнешь»,— написал Мохаммад-Багер Галибаф на своей странице в соцсети Х.

Рассуждая о приближении момента подписания меморандума, обе стороны продолжают делать противоречивые заявления, из которых следует, что неясность по поводу содержания документа, судя по всему, будет сохраняться до самого последнего момента.

Так, информационное агентство Mehr распространило состоящий из 14 пунктов и якобы уже согласованный сторонами текст меморандума.

В числе положений предполагаемого документа — снятие морской блокады Ирана в течение 30 дней и вывод американских сил из граничащих с Исламской Республикой территорий.

Кроме того, США и их союзники в соответствии с соглашением должны будут представить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее $300 млрд и обеспечить их финансирование.

Однако достоверность иранской версии будущего соглашения сразу опроверг президент Трамп. «Условия, утечку которых Иран устроил для фейковых СМИ, не имеют ничего общего с согласованными в письменной форме условиями. То, что они сказали, не имеет ничего общего с правдой. Они очень бесчестные люди. Такого понятия, как добросовестное взаимодействие, для них не существует»,— написал президент Трамп на своей странице в Truth Social.

Впрочем, при этом глава Белого дома был вынужден признать, что готовящийся к подписанию документ в любом случае не решит одну из ключевых задач, ради которой США вместе с Израилем 28 февраля начали военную операцию против Ирана,— закрытие вопроса о ядерной программе Исламской Республики.

«В подходящее время, когда все успокоится, мы придем и заберем ядерную пыль»,— написал Трамп в той же соцсети. Как пояснил американский лидер, план состоит в том, чтобы «переработать, снизив степень обогащения, а затем уничтожить» обогащенный уран в Иране или в США.

Иранская сторона приняла эти угрозы как руководство к действию, приняв дополнительные меры по защите хранящихся у нее ядерных материалов. Как сообщил телеканал CNN, «по словам пяти источников, знакомых с данными разведки США, за последние недели Иран резко нарастил усилия по блокированию доступа к урану, обогащенному до уровня, близкого к оружейному». По оценке собеседников CNN, иранцы специально обрушивали туннели и устанавливали мины-ловушки на входах, в связи с чем теперь для США захватить ядерные материалы стало еще сложнее, опаснее и затратнее, чем месяц назад.

Учитывая практическое отсутствие у американской стороны возможности изъять у Ирана ядерные материалы силовым путем, наблюдатели в Вашингтоне приходят к выводу, что в ходе будущих переговоров по иранской ядерной программе президент Трамп, возможно, будет вынужден фактически вернуться к условиям «ядерной сделки» с Ираном, которая была заключена в 2015 году при президенте Обаме и затем прекратила свое существование после того, как Дональд Трамп еще в период своего первого президентского срока принял решение односторонне выйти из сделки.

Учитывая, что готовящийся к подписанию меморандум в лучшем случае позволит остановить горячую фазу конфликта, не устранив его главные причины, каждая из сторон намерена использовать вынужденную передышку, чтобы укрепить свои позиции в споре по вопросам войны и мира в регионе.

Главной же проигравшей стороной выглядит Израиль, где будущий меморандум подвергли жесткой критике. Как сообщил портал Ynet со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника, власти страны крайне недовольны условиями намечающейся сделки и считают, что она просуществует недолго. «Никто не рад анонсированному меморандуму. Мы понимаем, что он для нас плох и вредит израильским интересам»,— заявил собеседник портала. По заявлениям израильских властей, еврейское государство не считает себя стороной сделки и не берет на себя обязательства не наносить удары по ливанской шиитской группировке «Хезболла» в ответ на обстрелы своих северных территорий.

Сергей Строкань