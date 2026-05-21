Миллиарды улетают в космос

Космическая компания миллиардера Илона Маска SpaceX официально подала заявку на проведение первичного размещения акций (IPO). Продажа акций может произойти уже в июне и побить мировые рекорды и по планируемой сумме привлеченных средств ($80 млрд), и по оценке компании ($1,75 трлн). Большинство подразделений компании остаются убыточными, а эксперты говорят, что важнейшим фактором для успехов на IPO является личность ее основателя Илона Маска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Космический корабль SpaceX Starship перед испытательным полетом на базе Starbase, 19 мая

Фото: Steve Nesius / Reuters Космический корабль SpaceX Starship перед испытательным полетом на базе Starbase, 19 мая

Фото: Steve Nesius / Reuters

Проспект для инвесторов, поданный в Комиссию по биржам и ценным бумагам (SEC) США, стал первым официально опубликованным документом SpaceX по IPO. Точные даты не сообщаются, однако публикация этого документа позволяет провести размещение уже в июне. Компания продаст акции на бирже NASDAQ и будет торговаться под тикером SPCX.

Многие эксперты уже называют это IPO «одним из самых ожидаемых и дерзких в истории».

По их оценке, изложенные в нем условия размещения позволяют компании привлечь от инвесторов до $80 млрд. Это сделает размещение крупнейшим в истории — сейчас рекорд удерживает саудовская нефтяная компания Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла на IPO $26 млрд при общей оценке $1,7 трлн. Аналитики полагают, что оценка SpaceX может составить от $1,5 трлн до $1,75 трлн.

SpaceX была создана Илоном Маском в 2002 году. Компания стала одним из пионеров коммерческих космических запусков на ракетах собственного производства Falcon, Starship и на космических кораблях Dragon. Также одним из важнейших проектов компании является спутниковая сеть Starlink.

В феврале текущего года к этому добавились технологии искусственного интеллекта (ИИ) — со SpaceX объединился принадлежащий господину Маску стартап в сфере ИИ xAI. После этой сделки SpaceX оценивали в $1,25 трлн. Как отмечают эксперты, включение xAI дает компании большие перспективы на будущее, но пока поглощает средства: в первом квартале в разработки ИИ было вложено более $7 млрд. Разработки xAI вызывают немало споров и конфликтов по поводу этичности того или иного использования ИИ.

В проспекте для инвесторов также представлены финансовые показатели компании. По итогам 2025 года выручка SpaceX выросла на 33%, до $18,7 млрд.

При этом компания закончила год с существенным чистым убытком — почти $5 млрд против прибыли $791 млн в 2024-м. В первом квартале 2026 года операционный убыток компании составил $1,9 млрд, причем прибыльным оказалось только подразделение, занимающееся спутниками Starlink,— его прибыль составила $1,2 млрд. 20% всей выручки SpaceX в 2025 году пришлось на правительственные контракты в США.

Как пишет The Wall Street Journal, планы компании в последнее время в целом стали скромнее. Ранее Илон Маск заявлял, что не будет проводить IPO SpaceX, пока она не запустит ракету на Марс. Сейчас до таких запусков еще далеко, хотя в проспекте и упоминаются планы освоения Луны и Марса.

Из проспекта следует, что по итогам IPO главой SpaceX останется Илон Маск. Он также сохранит полный контроль над компанией — сообщается, что ему будет принадлежать 85% голосующих акций. Некоторые аналитики отмечают, что оценивать SpaceX сложно именно из-за того, что интерес многих инвесторов привлекает не только сама компания, но и ее основатель. При этом внимание к личности основателя не всегда положительное: в прошлом году он неоднократно оказывался в центре критики из-за своей политической деятельности и неоднозначных высказываний.

«Есть что-то вроде эффекта ореола вокруг Маска и его неординарного видения. Сложно оценивать компании такого рода, потому что аналогов для сравнения нет»,— считает профессор финансов Джорджтаунского университета Рина Агарвал. «Оценка компании полностью зависит от того, насколько люди верят в Илона Маска. И эта оценка не зависит от текущего состояния бизнеса»,— подчеркивает президент консалтинговой компании TMF Associates Тим Фаррар.

Некоторые аналитики полагают, что размещение SpaceX может оживить замедлившийся в последние годы мировой рынок IPO.

Однако аналитик исследовательской платформы PitchBook Франко Гранда отмечает, что в последние годы акции компаний нередко падали в цене после громких IPO и это отталкивает многих инвесторов. По его словам, после выхода на биржу компании «оказываются под более тщательным вниманием и высокую оценку капитализации оказывается сложно оправдать».

Яна Рождественская