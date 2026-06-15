Судью чемпионата мира по футболу обвинили в расизме

Fare Network — организация, противостоящая дискриминации в европейском футболе,— призвала Международную федерацию футбола (FIFA) отстранить от должности австралийского арбитра Шона Эванса. В организации считают, что он показал жест, пропагандирующий «превосходство белой расы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шон Эванс (в центре)

Фото: Robert Cianflone / Getty Images Шон Эванс (в центре)

Фото: Robert Cianflone / Getty Images

Перед началом матча между сборными Германии и Кюрасао (7:1) господин Эванс, работавший в бригаде видеоассистентов рефери (VAR), показал в камеру перевернутый жест «окей»: держа правую руку вдоль тела, он сложил указательный и большой пальцы в кольцо, а остальные пальцы вытянул вниз.

В заявлении Fare сказано, что «жест является неонацистским» и «используется ультраправыми в качестве символа превосходства белых». У жеста есть и другое значение. В разных странах он получил распространение как часть детской шуточной игры: показавший жест надеется, что на него кто-то обратит внимание. Посмотревший в «кольцо» проигрывает и должен получить удар кулаком в плечо.

«Очевидно, что этот судья больше не должен принимать участия в чемпионате мира», — считают в Fare. В организации отметили, что «в двух последующих играх, по всей видимости, телережиссеры перестали знакомить телезрителей с бригадой VAR». FIFA осведомлена о ситуации, но пока официально ее не комментировала.

О матче между Германией и Кюрасао читайте в материале «Немцы повторили бразильский счет».

Арнольд Кабанов