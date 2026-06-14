Немцы повторили бразильский счет

Сборная Германии, фаворит группы E чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, начала выступление на нем исключительно крупной — 7:1 — победой над командой, представляющей самое крошечное государство, когда-либо попадавшее на главный футбольный турнир. Футболисты из Кюрасао после этого матча могут гордиться разве что коротким отрезком в середине первого тайма, по ходу которого выглядели ничуть не хуже немцев и даже смогли сравнять счет, напрасно, как выяснилось, заставив поверить в то, что способны создать гранду хоть какие-то проблемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр матча между сборной Германией и сборной Кюрасао

Фото: Annegret Hilse / Reuters Кадр матча между сборной Германией и сборной Кюрасао

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Чтобы понять, какими чудодейственными свойствами обладает футбольный гол, достаточно было увидеть, что произошло с тренером сборной Кюрасао Диком Адвокатом в середине первого тайма, когда Ливано Комененсиа вогнал мяч в сетку немецких ворот. В одно мгновение скинул со своих без малого 79 лет полвека, словно выпив эликсир молодости. Улыбкой патриарха можно было залюбоваться.

Этот гол, правда, был слишком особенным. Первым для команды крошечного — мельче до чемпионатов мира еще не добирались — государства на главном футбольном турнире. Да и ход встречи придал ему сладости. Только что все для сборной Германии складывалось так, что ни облачка на горизонте не разглядеть, как в хьюстонском небе. BBC, оценив расклад, посчитала нужным даже на всякий случай напомнить, какой была самая крупная победа в истории чемпионатов мира. 1982 год, венгры разнесли сальвадорцев со счетом 10:1. То есть не исключался вариант с тем, что германская сборная на рекорд замахнется. А почему бы и нет? С чужой половины вообще не уходит. Играет легко, в удовольствие. Мяч уже в ворота противника отправила, и какой! Разыграно все как на тренировочном занятии — технично, без напряга. И короткий пас Флориана Вирца красив, и удар Феликса Нмечи шикарен. А ведь мало кто догадывался, что немецкий тренер Юлиан Нагельсман доверит ему место в основе: выступлений за сборную с гулькин нос, конкуренты — такие как Леон Горецка — гораздо матерее. Но Нмеча доверие оправдывает. Он повсюду. Сейчас — в опорной зоне, на профильной позиции. Через мгновение уже обыгрывается с Джамалом Мусиалой и Вирцем впереди. А сборную Кюрасао, этого малыша, очутившегося не в своей весовой категории, хочется даже пожалеть.

Но внезапно кое-что меняется. Взгляд выхватывает футболистов Кюрасао, подбирающихся к немецким тылам. И в их движениях появляется какая-то прежде совершенно незаметная наглость. А вскоре созревает и та самая атака.

Нико Шлоттербек на последнем рубеже вроде бы ее останавливает, но на отскок летит никем не прикрытый Комененсиа. На табло — ничья. А на лице Адвоката — широченная улыбка. И искры из глаз, когда он видит, как уже после этого слева в штрафную немцев рвется Юрген Локадия и падает, наткнувшись на Джонатана Та, так и не выпросив у арбитра Джалала Джайеда пенальти.

А триумфальный для «карлика» отрезок продолжался подвигами уже иного свойства — защитными. Вратарь Элой Ром выудил в высоченном прыжке мяч, отправленный Нико Шлоттербеком под перекладину. Деверон Фонвилль накрыл выходившего, по сути, один на один с Ромом Лероя Зане рискованным, но исполненным так чисто, что придраться не выйдет при всем желании, подкатом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадры матча между сборной Германией и сборной Кюрасао Фото: AP / Eric Smith / AP Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: AP / Eric Smith / AP Фото: Maria Lysaker / Reuters Фото: AP / Eric Gay / AP Фото: Troy Taormina / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Кадры матча между сборной Германией и сборной Кюрасао Фото: AP / Eric Smith / AP Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: AP / Eric Smith / AP Фото: Maria Lysaker / Reuters Фото: AP / Eric Gay / AP Фото: Troy Taormina / Reuters

Но на этом отрезке время, отведенное в матче для футбольной романтики, закончилось. Началось время суровой футбольной прозы, грубо воспевающей превосходство класса и опыта над отвагой слабых.

Лидерство немцы вернули благодаря угловому. Шлоттербек не стал ждать, пока подача доберется до него, сам рванул ей навстречу и подрезал мяч в сетку. А успокоившаяся сборная Германии снова надавила на соперников, заставив их забыть о наскоках, и на излете первого тайма заработала пенальти, когда Рихедли Базур зацепил в штрафной ноги Нмечи. Кай Хаверц одиннадцатиметровый не запорол. А уже после перерыва безупречное взаимопонимание продемонстрировали Йозуа Киммих и Джамал Мусиала. Киммих, угадав, в какое мгновение партнер рванет вперед, отдал, Мусиала разобрался с вратарем.

Дальше уже пошла футбольная эстетика эксклюзивного уровня.

Пас Дениза Ундава пяткой Натаниэлю Брауну — на пятый немецкий гол — явно войдет в число хайлайтов первых дней чемпионата мира. Гол шестой достался уже Ундаву, которого на пустые ворота вывел Киммих. Мог, кстати, сам спокойно расстреливать Рома, но решил, что жадность и в таких ситуациях, когда загубить очередной момент нестрашно, неуместна. Напоминания о результате матча 1982 года между венграми и сальвадорцами вновь приобрели актуальность.

Но нет, обошлось. Немцы забили только еще один гол, а Кай Хаверц установил счет, очень хорошо знакомый поклонникам его сборной. 7:1 в ее пользу — так разнесла сборная Германии в полуфинале бразильского чемпионата мира 2014 года его хозяев, прежде чем, дожав в решающем матче аргентинцев, взять золото. Приятные же картинки и аллюзии.

Алексей Доспехов