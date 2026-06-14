Немцы повторили бразильский счет
В своем первом матче чемпионата мира сборная Германии разгромила сборную Кюрасао — 7:1
Сборная Германии, фаворит группы E чемпионата мира в США, Канаде и Мексике, начала выступление на нем исключительно крупной — 7:1 — победой над командой, представляющей самое крошечное государство, когда-либо попадавшее на главный футбольный турнир. Футболисты из Кюрасао после этого матча могут гордиться разве что коротким отрезком в середине первого тайма, по ходу которого выглядели ничуть не хуже немцев и даже смогли сравнять счет, напрасно, как выяснилось, заставив поверить в то, что способны создать гранду хоть какие-то проблемы.
Кадр матча между сборной Германией и сборной Кюрасао
Фото: Annegret Hilse / Reuters
Чтобы понять, какими чудодейственными свойствами обладает футбольный гол, достаточно было увидеть, что произошло с тренером сборной Кюрасао Диком Адвокатом в середине первого тайма, когда Ливано Комененсиа вогнал мяч в сетку немецких ворот. В одно мгновение скинул со своих без малого 79 лет полвека, словно выпив эликсир молодости. Улыбкой патриарха можно было залюбоваться.
Этот гол, правда, был слишком особенным. Первым для команды крошечного — мельче до чемпионатов мира еще не добирались — государства на главном футбольном турнире. Да и ход встречи придал ему сладости. Только что все для сборной Германии складывалось так, что ни облачка на горизонте не разглядеть, как в хьюстонском небе. BBC, оценив расклад, посчитала нужным даже на всякий случай напомнить, какой была самая крупная победа в истории чемпионатов мира. 1982 год, венгры разнесли сальвадорцев со счетом 10:1. То есть не исключался вариант с тем, что германская сборная на рекорд замахнется. А почему бы и нет? С чужой половины вообще не уходит. Играет легко, в удовольствие. Мяч уже в ворота противника отправила, и какой! Разыграно все как на тренировочном занятии — технично, без напряга. И короткий пас Флориана Вирца красив, и удар Феликса Нмечи шикарен. А ведь мало кто догадывался, что немецкий тренер Юлиан Нагельсман доверит ему место в основе: выступлений за сборную с гулькин нос, конкуренты — такие как Леон Горецка — гораздо матерее. Но Нмеча доверие оправдывает. Он повсюду. Сейчас — в опорной зоне, на профильной позиции. Через мгновение уже обыгрывается с Джамалом Мусиалой и Вирцем впереди. А сборную Кюрасао, этого малыша, очутившегося не в своей весовой категории, хочется даже пожалеть.
Но внезапно кое-что меняется. Взгляд выхватывает футболистов Кюрасао, подбирающихся к немецким тылам. И в их движениях появляется какая-то прежде совершенно незаметная наглость. А вскоре созревает и та самая атака.
Нико Шлоттербек на последнем рубеже вроде бы ее останавливает, но на отскок летит никем не прикрытый Комененсиа. На табло — ничья. А на лице Адвоката — широченная улыбка. И искры из глаз, когда он видит, как уже после этого слева в штрафную немцев рвется Юрген Локадия и падает, наткнувшись на Джонатана Та, так и не выпросив у арбитра Джалала Джайеда пенальти.
А триумфальный для «карлика» отрезок продолжался подвигами уже иного свойства — защитными. Вратарь Элой Ром выудил в высоченном прыжке мяч, отправленный Нико Шлоттербеком под перекладину. Деверон Фонвилль накрыл выходившего, по сути, один на один с Ромом Лероя Зане рискованным, но исполненным так чисто, что придраться не выйдет при всем желании, подкатом.
Но на этом отрезке время, отведенное в матче для футбольной романтики, закончилось. Началось время суровой футбольной прозы, грубо воспевающей превосходство класса и опыта над отвагой слабых.
Лидерство немцы вернули благодаря угловому. Шлоттербек не стал ждать, пока подача доберется до него, сам рванул ей навстречу и подрезал мяч в сетку. А успокоившаяся сборная Германии снова надавила на соперников, заставив их забыть о наскоках, и на излете первого тайма заработала пенальти, когда Рихедли Базур зацепил в штрафной ноги Нмечи. Кай Хаверц одиннадцатиметровый не запорол. А уже после перерыва безупречное взаимопонимание продемонстрировали Йозуа Киммих и Джамал Мусиала. Киммих, угадав, в какое мгновение партнер рванет вперед, отдал, Мусиала разобрался с вратарем.
Дальше уже пошла футбольная эстетика эксклюзивного уровня.
Пас Дениза Ундава пяткой Натаниэлю Брауну — на пятый немецкий гол — явно войдет в число хайлайтов первых дней чемпионата мира. Гол шестой достался уже Ундаву, которого на пустые ворота вывел Киммих. Мог, кстати, сам спокойно расстреливать Рома, но решил, что жадность и в таких ситуациях, когда загубить очередной момент нестрашно, неуместна. Напоминания о результате матча 1982 года между венграми и сальвадорцами вновь приобрели актуальность.
Но нет, обошлось. Немцы забили только еще один гол, а Кай Хаверц установил счет, очень хорошо знакомый поклонникам его сборной. 7:1 в ее пользу — так разнесла сборная Германии в полуфинале бразильского чемпионата мира 2014 года его хозяев, прежде чем, дожав в решающем матче аргентинцев, взять золото. Приятные же картинки и аллюзии.