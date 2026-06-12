Иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума с США из 14 пунктов

Иранское агентство Mehr опубликовало проект меморандума о взаимопонимании между Ираном и США. Документ состоит из 14 пунктов. Меморандум предполагает прекращение войны, вывод американских войск из региона, снятие санкций и разблокировку активов Ирана в обмен на ядерные уступки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: U.S. Navy / Reuters Фото: U.S. Navy / Reuters

Проект меморандума включает:

полное и немедленное прекращение войны на всех фронтах, включая Ливан;

приверженность США принципу невмешательства во внутренние дела Ирана и уважение суверенитета страны;

полное снятие морской блокады в течение 30 дней;

возобновление работы Ормузского пролива в течение 30 дней с учетом договоренностей с Ираном;

приверженность США выводу войск с граничащих с Ираном территорий;

приостановка санкций на продажу нефти, нефтехимической продукции и ее производных, а также полный доступ Ирана к его финансовым ресурсам;

США и их союзники должны представить план восстановления Ирана на сумму не менее $300 млрд;

в течение 60 дней должны пройти переговоры для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и полной отмены всех санкций, а также резолюций СБ ООН и Совета управляющих МАГАТЭ;

подтверждение приверженности Ирана Договору о нераспространении ядерного оружия и отказ от производства ядерного оружия;

обязательство США не увеличивать численность войск в регионе и не вводить новые санкции на время переговоров;

разблокировка $24 млрд иранских средств в течение 60-дневного периода финальных переговоров, половина суммы должна быть предоставлена Ирану до их начала;

создание механизма мониторинга для выполнения соглашения;

утверждение окончательного соглашения резолюцией Совета Безопасности ООН;

условие, что финальные переговоры не начнутся до разморозки половины иранских средств, приостановки нефтяных санкций и снятия морской блокады.

Обсуждение ракетной программы Ирана и поддержки групп сопротивления исключено из повестки. В иранском МИДе заявили, что текст пока носит предварительный характер и требует рассмотрения и доработки профильными ведомствами страны. Официального подтверждения информации о том, что именно такой проект договора рассматривается сторонами, от американской стороны не поступало.