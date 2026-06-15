Патрушев: Литва лишится мирной жизни, если нападет на Калининград

Суверенитету Литвы и мирной жизни в стране придет конец, если ее власти решат напасть на Калининград. Об этом заявил в интервью «Российской газете» помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Такое мнение господин Патрушев высказал, отвечая на вопрос о нейтралитете нескольких европейских стран во время Второй мировой войны. В пример он привел решения лидеров Финляндии и Румынии о переходе на сторону СССР, однако признал, что они были прагматичными. «Нынешним европейцам надо бы поучиться у них как минимум здравому смыслу»,— сказал он.

Помощник президента отметил, что в условиях текущей политической обстановки события развиваются по сценарию, при котором Европа придет к катастрофе. «Когда я наблюдаю за тем, как прибалтийские мыши дергают за усы кота с ядерными когтями, то у меня создается именно такое впечатление»,— заявил Николай Патрушев, имея в виду Литву.

По словам помощника президента, власти страны не могут не понимать, что в случае агрессии в первую очередь настанет конец мирной беззаботной жизни Литвы и ее суверенитету. Комментируя действия литовского правительства, он добавил, что страна «стремительно превращается в колонию Брюсселя».

В конце мая 2026 года министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что у страны есть средства, чтобы «при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО» в Калининградской области. В МИД РФ подобные высказывания назвали «суицидальной паранойей». Господин Будрис позднее заверил, что его высказывание было продиктовано желанием продемонстрировать решимость стран Балтии.