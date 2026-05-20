Мария Захарова предложила «закрыть» МИД Литвы после заявлений об ударе по Калининграду

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко отреагировала на заявления главы литовского МИД Кястутиса Будриса о способности НАТО нанести удар по Калининградской области. Она назвала подобные высказывания «суицидальной паранойей» и выразила удивление, что МИД Латвии не потребовал «закрыть» внешнеполитическое ведомство Литвы. По мнению Марии Захаровой, литовская сторона сознательно способствует эскалации напряженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госпожа Захарова выразила удивление, что МИД Латвии не потребовал «закрыть» внешнеполитическое ведомство Литвы

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Госпожа Захарова выразила удивление, что МИД Латвии не потребовал «закрыть» внешнеполитическое ведомство Литвы

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«А у меня вопрос: почему МИД Латвии не вышел и не сказал МИД Литвы, что тот сошел с ума? Почему МИД Латвии не сказал, что МИД Литвы нужно закрыть?» — заявила госпожа Захарова в интервью радио Sputnik.

Она также призвала обратить внимание на географическую близость Литвы и Калининградской области, подчеркнув, что безответственная риторика сопряжена с прямыми рисками для самой литовской стороны.

Кирилл Конторщиков