Цена на летнее дизтопливо обновила рекорд впервые с сентября 2023 года

Стоимость летнего дизельного топлива на Петербургской бирже выросла на 6,32% — до 77,18 тыс. руб. за т. Этот показатель превысил прошлый рекорд, установленный в сентябре 2023 года. Тогда цена на летнее дизтопливо составила 75,04 тыс. руб. за т.

Стоимость бензина А-92 выросла на 0,27% — до 70,91 руб. за т. Бензин А-95 подешевел на 1,78% — до 80,18 руб. за т. Цена мазута увеличилась на 1,38% — до 28,13 руб. за т. Сжиженные углеродные газы выросли в цене на 23,5 руб. за т.

После подорожания дизтоплива в сентябре 2023 года правительство России впервые ввело временный запрет на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка. С 1 апреля в России уже действует полный запрет на экспорт бензина сроком до 31 июля. Ограничения вводились, чтобы предотвратить дефицит перед началом сезона высокого спроса весной и летом. Экспорт дизтоплива сейчас разрешен только для производителей.

О борьбе с дефицитом топлива читайте в материале «Труба пониже, класс пожиже».