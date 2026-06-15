Структура Минкульта спроектирует реставрацию исторического комплекса в Курске

Победителем трех конкурсов Министерства культуры РФ по разработке проектной документации для реставрационных работ трех объектов культурного наследия (ОКН), входящих в ансамбль Знаменского монастыря в центре Курска, стало московское ФГУП «Центрально-научные реставрационные проектные мастерские» (ЦНРПМ, подведомственная организация Минкульта РФ). Общая совокупная цена контрактов снизилась по сравнению с начальной на 200 тыс. руб. и составила 105,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, справа — Воскресенская церковь

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Слева — Знаменский кафедральный собор в Курске, справа — Воскресенская церковь

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Речь идет об ОКН регионального значения «Воскресенская церковь Знаменского монастыря» (1876 год), а также об объектах федерального и регионального значения — «Архиерейский дом» (XIX век), «Тускарные ворота» (последняя четверть XIX века) и «Собор» (1816–1826 годы).

Наиболее крупный конкурс — на подготовку документации для «Архиерейского дома» и «Тускарных ворот» — оценен в 46,8 млн руб. Еще 45 млн руб. Минкульт готов направить на проектирование реставрации собора, 14,21 млн руб. — на проект Воскресенской церкви.

Во всех трех случаях структура Минкульта была единственным участником конкурса. Предприятие снизило начальную цену первых торгов на 93 тыс. руб. — до 46,7 млн руб., вторых — на 91,5 тыс. руб., до 44,9 млн руб., а третьих — на 15 тыс. руб., до 14,2 млн руб.

Победителям предстоит провести предварительные работы, выполнить комплексные научные исследования и инженерные изыскания, подготовить проекты реставрации и приспособления объектов к современному использованию, а также разработать рабочую и сметную документацию. Срок исполнения контрактов установлен до 14 февраля 2028 года.

Параллельно Минкульт подводит итоги конкурса на реставрацию ОКН «Башня ограды» (вторая половина XVII-XVIII века), которая также входит в ансамбль Знаменского монастыря. Начальная цена на него составляла 33,95 млн руб. Победитель, чье название пока не раскрывается снизил ее до 33,9 млн руб. На торги также была подана только одна заявка.

По данным Rusprofile, ФГУП «ЦНРПМ» зарегистрировано в Москве в 1993 году. Основной вид деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Уставный капитал — 3 млн руб. Предприятие является подведомственным учреждением Министерства культуры РФ. И. о. директора — Дмитрий Макаров. В 2025 году выручка предприятия не изменилась по сравнению с предыдущим годом и составила 4,2 млрд руб., а чистая прибыль выросла втрое — с 424 тыс. до 1,4 млн руб.

Ранее министерство уже проводило аналогичные конкурсы на разработку проектов реставрации «Братского корпуса Знаменского монастыря» (вторая половина XIX века) и объекта культурного наследия федерального значения «Башня ограды» (вторая половина XVII века), расположенных на улице Луначарского. Работы по этим контрактам были завершены весной этого года. Исполнителем в обоих случаях также выступило подведомственное Минкульту ФГУП ЦНРПМ. Услуги проектировщиков обошлись федбюджету примерно в 38 млн руб.

Подробнее о планах по восстановлению исторического центра Курска — в публикации «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов