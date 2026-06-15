Нарышкин: Россия стремится сохранить добрые отношения с Арменией

Для России важно сохранить хорошие отношения с Арменией, заявил глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. По его словам, Москва стремится к сохранению экономического и военного сотрудничества с Ереваном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Для нас, для России, важно, чтобы между двумя странами сохранились все-таки добрые отношения, чтобы развивалось сотрудничество, взаимодействие по всем линиям — в области экономики, гуманитарное сотрудничество, военное и военно-техническое», — заявил господин Нарышкин (цитата по ТАСС).

В последний месяц отношения России и Армении обострились из-за заявлений последней о курсе на сближение с ЕС. Москва подчеркивала, что Ереван не может одновременно состоять в Евросоюзе и Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). С конца мая Россия последовательно ограничивала импорт армянской продукции, в том числе цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур, клубники, винограда, баклажанов, сухофруктов и других. В то же время премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о «позитивной трансформации» отношений, а президент России Владимир Путин называл их дружественными.