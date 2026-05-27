Пашинян рассказал о «позитивной трансформации» отношений Армении и России

Отношения России и Армении находятся на этапе позитивной трансформации. Об этом в интервью телеканалу «Армения» рассказал премьер-министр страны Никол Пашинян.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Что касается отношений Армении и России. Эти отношения находятся на этапе трансформации, и это позитивная трансформация. Одно дело отношения в условиях конфликта, другое — в условиях отсутствия конфликта»,— подчеркнул господин Пашинян.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российское посольство официально передало Армении письмо министра энергетики Сергея Цивилева о последствиях вступления республики в Евросоюз. Из письма, как писал «Ъ», следует, что РФ в одностороннем порядке приостановит или денонсирует соглашение о сотрудничестве с Ереваном в области поставок природного газа, нефтепродуктов и необработанных природных алмазов от 2013 года, если та продолжит процесс вступления в ЕС.

В ответ на это Никол Пашинян заявил, что его не пугает возможный рост цен в случае решения России прекратить соглашение о поставках газа, топлива и алмазов.