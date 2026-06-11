С начала СВО погиб 541 белгородец, почти 4 тысячи пострадали

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил в интервью ГТРК «Белгород», что с начала специальной военной операции в 2022 году погиб 541 житель региона, еще 3,9 тыс. человек получили ранения.

По словам господина Шуваева, оперативная обстановка в регионе остается напряженной. За это же время Белгородская область подверглась более чем 55 тыс. атак с применением ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и беспилотников. Удары по инфраструктуре Александр Шуваев назвал проявлением «террористического режима Киева».

В числе мер борьбы обозначены «взаимодействие с Министерством обороны и группировкой войск "Север"». По его словам, соответствующие вопросы обсуждены с командованием, они уже «приступили к выполнению мероприятий», но каких именно, не пояснил «в целях безопасности». Он добавил, что в регионе работает система оповещения населения, службы «112», «региональный сегмент единого национального центра по противодействию беспилотным системам», а также подразделения «Орлан» и «БАРС-Белгород». Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что комплектование отряда идет активно.

На прошлой неделе господин Шуваев озвучил, что за время СВО в Шебекинском округе повреждено около 19 тыс. объектов (16,5 тыс. домов и квартир восстановлены, в работе остается более 2,3 тыс.).

Анна Швечикова