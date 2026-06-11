В белгородскую СЭЗ в 2026-м могут войти десять инвесторов с проектами на 5 млрд

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью ГТТРК «Белгород» сообщил, что в 2026 году власти планируют привлечь в свободную экономическую зону (СЭЗ) десять новых инвесторов. Общий объем инвестиций в их проекты может составить 5 млрд руб. Названия компаний и детали проектов господин Шуваев не раскрыл.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Также, по его словам, белгородские власти обсуждают с федеральными министерствами промышленности и финансов потенциальное расширение СЭЗ на всю территорию области. По расчетам облправительства, это позволит привлечь в регион 120 инвесторов, а объем вложений в их проекты может составить до 450 млрд руб.

«Да, мы приграничный регион, для нас это особые требования. Но независимо от обстановки мы будем наращивать все усилия. У нас большой потенциал для привлечения инвесторов»,— сказал врио губернатора.

Господин Шуваев добавил, что за счет привлеченных на территорию Белгородчины инвестиций доход облбюджета может вырасти до 2 трлн руб. Кроме того, врио губернатора отметил, что власти планируют создать промышленный парк в Старом Осколе. Объем вложений в него оценивается 1 млрд руб.

В январе «Ъ-Черноземье» сообщал, что белгородскую свободную экономзону могут расширить на неприграничные округа. На тот момент в СЭЗ реализовывалось 23 инвестпроекта, в том числе направленные на восстановление предприятий в приграничье. Общий объем инвестиций в них составлял около 3 млрд руб.

В августе 2025 года «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что в белгородскую СЭЗ входят десять резидентов, в том числе ООО «Аллнекс Белгород», ООО «Техногрупп Белгород», ООО «Лимкорм», ООО «ТЛТ-Шебекино», ООО «Радом». Всего, по оценкам властей, в статусе резидента были заинтересованы более 200 предприятий региона. В конце декабря сообщалось, что в СЭЗ могут войти еще четыре участника, однако их названия не раскрывались.

Почему власти Белгородской и Курской областей надеются на расширение СЭЗ — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов