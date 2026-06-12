Братья врио губернатора Белгородской области приняли участие в спецоперации

Младшие братья временно исполняющего обязанности губернатора Белгородской области Александра Шуваева — военные, участники специальной военной операции. Об этом глава региона рассказал в эфире ГТРК «Белгород». Господин Шуваев подчеркнул, что эта традиция будет продолжена в семье и дальше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Шуваев на встрече с президентом Владимиром Путиным в мае 2026 года

Фото: пресс-служба президента РФ Александр Шуваев на встрече с президентом Владимиром Путиным в мае 2026 года

Фото: пресс-служба президента РФ

Врио губернатора также поделился, что его дед — ветеран Великой Отечественной войны — хотел, чтобы внук «стал генералом».

«Это была, наверное, в самом детстве поставленная мне цель, которую я выполнил»,— сказал господин Шуваев.

По словам главы региона, Белгородская земля — прежде всего земля воинов. Врио губернатора, неоднократно участвовавший в командировках и операциях в горячих точках, отдельно отметил, что «не видел лучше и способней в боевом плане солдат чем белгородцы».

Александр Шуваев также признался, что его поддерживает «дух десантника», воспитанный в десантном училище.

«Не отступать, не сдаваться, всегда быть на переднем крае, выполнять задачи. Поэтому мне хватает 2-3 часа поспать, если это очень важно. Надо 10 минут поспать — я посплю. Так же, как в ходе боевых действий»,— рассказал господин Шуваев.

Накануне, 11 июня, «Ъ-Черноземье» писал про другую часть интервью Александра Шуваева, где он рассказал о работе в социальной сфере и признался, что в ходе визитов в муниципальные округа Белгородской области отметил для себя мужество и стойкость местных жителей.

Денис Данилов