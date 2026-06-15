В Петербурге абитуриентам посоветовали заранее отправлять документы из-за риска сбоя интернета

В Санкт-Петербурге рекомендовали поступающим не откладывать подачу документов на последние дни приемной кампании из-за возможных перегрузок сетей. Об этом заявил председатель совета ректоров вузов Петербурга и Ленобласти Алексей Демидов во время пресс-конференции об особенностях приемной кампании в вузы Северной столицы в «Интерфаксе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заявления лучше отправлять с 20 июня, когда стартует приемная кампания

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Заявления лучше отправлять с 20 июня, когда стартует приемная кампания

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам господина Демидова, заявления лучше отправлять с 20 июня. Подать документы на большинство направлений можно до 25 июля.

Во время конференции были озвучены также нововведения в кампании 2026 года. Так, заявления через сайты вузов больше не принимают — только через «Госуслуги», сервис «Поступление в вуз онлайн», лично или по почте.

Также выпускники колледжей смогут поступать без ЕГЭ только на профильные направления. Для ряда инженерных специальностей физика стала обязательным предметом. В конкурсных списках теперь будут отображаться приоритеты поступающих.

Карина Дроздецкая