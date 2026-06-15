Макрон: ЕС готов «очень быстро» запустить миссию в Ормузском проливе

Миссия европейских стран по разблокировке Ормузского пролива может быть развернута через два–три дня после подписания мирного соглашения Ирана и США. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. По его словам, одна из целей — не допустить взимания платы за проход судов по морскому коридору.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Christophe Ena, AP Фото: Christophe Ena, AP

Миссию возглавят Франция и Великобритания. К ней готовы присоединиться в том числе Италия и Нидерланды, сказал господин Макрон в эфире TF1 (трансляция велась на YouTube-канале президента).

США и Иран объявили о достижении мирных договоренностей в ночь на 15 июня. Церемония подписания меморандума запланирована на 19 июня в Женеве. Сделка предполагает прекращение военных действий, в том числе в Ливане, снятие морской блокады с Ирана и возобновление свободного судоходства в Ормузском проливе. После официального заключения соглашения стороны начнут 60-дневные переговоры об окончательном урегулировании конфликта.