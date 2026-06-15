Кабардино-Балкария удвоила площадь виноградников за три года

В Кабардино-Балкарии площадь виноградников на 1 января 2026 года в республике насчитывалось 1,830 тыс. га виноградников, из которых 802 га приходились на плодоносящий возраст, следует из справки регионального Минсельхоза, подготовленной к запросу «Ъ-Кавказ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

При этом по итогам 2024 года площадь выросла до 1,875 тыс. га против 985 га годом ранее. Сокращение площади к началу текущего года в ведомстве объясняют раскорчевкой насаждений, вышедших из эксплуатации. Тем не менее даже с учетом этой корректировки регион сохранил кратный рост отраслевой базы.

Наиболее заметный скачок пришелся на закладку новых виноградников. Если в 2023 году она составила лишь 25 га, то в 2024 году — уже 990 га. За три последних года в республике, по данным министерства, запущено три инвестиционных проекта по закладке виноградников. Отрасль в регионе перешла от точечного расширения к фактически индустриальному наращиванию площади, что особенно заметно на фоне российской повестки по импортозамещению посадочного материала и развитию собственного виноградарства. Весь используемый посадочный материал имеет отечественное происхождение.

Сортовая структура виноградников ориентирована прежде всего на технические сорта, которые используются в виноделии. В числе наиболее распространенных — Подарок Магарача, Рислинг Магарача, Мускат Оттонель, Изабелла, Шардоне, Мерло, Биянка и Каберне Совиньон. Такой набор указывает на ориентацию республики не на столовый сегмент, а на сырьевую базу для переработки. Технические сорта позволяют формировать устойчивый объем сырья для винодельческих предприятий, прежде всего работающих в более длинном цикле и с высокой зависимостью от урожайности, возраста лоз и погодных условий.

По данным Северо-Кавказстата, валовой сбор винограда в республике в 2023 году составил 17,6 тыс. тонн, в 2024 году — 12,3 тыс. тонн, в 2025 году — 12,2 тыс. тонн. Таким образом, на фоне роста площади урожайность пока не показала сопоставимой динамики, что может объясняться структурой молодых насаждений, не вышедших на полноценное плодоношение. В самом ведомстве подтверждают: из 1,830 тыс. га на 1 января 2026 года плодоносящими были только 802 га. Это означает, что отрасль находится в фазе расширения, а эффект от закладки больших массивов проявится не сразу.

На 2026 год в республике уже планируют закладку еще 450 га виноградников. Если планы будут реализованы, регион закрепит курс на дальнейшее увеличение сырьевой базы для виноделия. Прогноз валового сбора на 2026 год составляет 12,5 тыс. тонн, то есть власти рассчитывают не столько на резкий рывок урожая, сколько на удержание текущего объема с умеренным ростом.

Станислав Маслаков