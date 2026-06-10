EUObserver узнал о планах ЕС ввести санкции против Мединского и Дегтярева

Еврокомиссия (ЕК) предложила включить в 21-й пакет санкций помощника президента России Владимира Мединского, министра спорта Михаила Дегтярева и главу ФИДЕ Аркадия Дворковича. Об этом сообщает EUobserver со ссылкой на проект документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Министр спорта РФ Михаил Дегтярев Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Следующая фотография 1 / 3 Помощник президента России Владимир Мединский Фото: Коммерсантъ / Глеб Щелкунов / купить фото Министр спорта РФ Михаил Дегтярев Фото: Коммерсантъ / Евгений Разумный / купить фото Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото

В этом контексте также упоминается патриарх Московский и всея Руси Кирилл, которого следует внести в санкционный список, поскольку «он последовательно оправдывал и поддерживал агрессию России против Украины», пишет издание. Накануне об аналогичных планах ЕС по поводу патриарха со ссылкой на источники писало Euronews.

Из документа следует, что против Аркадия Дворковича необходимо ввести санкции из-за «публичной поддержки» боевых действий на Украине и членства в Российской шахматной федерации, которая проводила турниры на «оккупированных территориях». Ограничения могут коснуться Михаила Дегтярева, главы Российской федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили и экс-главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова из-за их «провоенных взглядов», поясняется в документе.

Накануне Reuters со ссылкой на источники уточнял, что в 21-м пакет санкций Евросоюз планирует добавить еще 170 физических и юридических лиц. Среди них — 90 банков. Позднее пункт про ограничения для кредитных организаций подтвердила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.