Минобороны заявило о продвижении российских войск в Константиновке

Армия России продолжает активные наступательные действия в Константиновке в ДНР, заявили в российском Минобороны. «За сутки в населенном пункте Константиновка ... освобождено 117 зданий», — указано в пресс-релизе.

В ведомстве добавили, что действия «подразделений "Южной" группировки войск ... вынудили киевский режим приступить к эвакуации основных предприятий... из населенных пунктов Краматорск и Дружковка».

В День России президент Владимир Путин встретился с участниками СВО в Кремле. Он заявил, что группировка российских вооруженных сил в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек. В тот же день был подписан указ об увеличении штатной численности ВС РФ до 2 млн 339 тыс. человек. Численность военнослужащих увеличена на 7,4 тыс. человек.