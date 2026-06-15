Трамп поблагодарил главу UFC за турнир в Белом доме

Президент США Дональд Трамп поблагодарил главу UFC Дэйну Уайта за турнир, организованный вчера в Белом доме. Американский президент назвал мероприятие «невероятным». Публикацию он разместил в соцсети Truth Social.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп и Мелания Трамп на UFC Freedom 250 в Белом доме

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters Дональд Трамп и Мелания Трамп на UFC Freedom 250 в Белом доме

Фото: Amber Searls-Imagn Images / Reuters

«Белый дом никогда не выглядел так красиво. Место проведения было просто великолепным!» — заявил глава американской администрации. Он добавил, что бойцы — Бо Никал, Джастин Гейтджи, Сирил Гейн, Шон О’Мэлли, Джош Хокит, Маурисио Руффи и Диего Лопес — были «просто невероятны». «Большинство людей никогда раньше не видели ничего подобного по скорости и силе», — заявил Дональд Трамп.

Вчера на Южной лужайке Белого дома прошел турнир UFC Freedom 250. Мероприятие совпало с днем рождения господина Трампа — политик отметил свой 80-летний юбилей. Чемпионом в легком весе стал американский боец смешанных единоборств (MMA) Джастин Гейджи. Он победил представляющего Испанию грузина Илию Топурию.

Подробнее — в материале «Ъ» «И вновь продолжается Трамп».