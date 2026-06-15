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Джастин Гейджи победил Илию Топурию на турнире UFC в Белом доме

Американский боец смешанных единоборств (MMA) Джастин Гейджи победил техническим нокаутом представляющего Испанию грузина Илию Топурию в поединке UFC Freedom 250. Турнир прошел на Южной лужайке Белого дома.

Фото: Alex Brandon, AP

Фото: Alex Brandon, AP

В третьем раунде Гейджи отправил противника в нокдаун. Врач попросил судью завершить бой, однако Гейджи настоял на том, чтобы продолжить. Поединок прекратили после четвертого раунда. Топурия отказался выходить на последний раунд из-за полученного урона.

Бой прошел в легкой весовой категории. 37-летний Гейджи впервые в карьере стал чемпионом UFC. На его счету теперь 28 побед и пять поражений. Для Илии Топурии это первое поражение при 17 победах.

О судебном споре при организации турнира — в материале «Ъ» «Лужайка раздора».

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