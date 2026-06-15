И вновь продолжается Трамп

Празднование 80-летия президента США Дональда Трампа 14 июня в Белом доме превратилось в одно из самых ярких и спорных событий в истории. Президент устроил на Южной лужайке Белого дома грандиозный турнир UFC Freedom 250, подтвердив свой статус политика-шоумена. Мероприятие предсказуемо разделило страну на два лагеря: одни увидели в нем триумф мужества и национальной гордости, другие сочли происходящее деградацией и «авторитарным спектаклем». С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Трамп в первом ряду зрителей возле бойцовской арены

Фото: Alex Brandon, AP Президент Трамп в первом ряду зрителей возле бойцовской арены

Фото: Alex Brandon, AP

14 июня президент США Дональд Трамп отметил свой 80-летний юбилей одним из самых зрелищных в истории Белого дома событий — турниром UFC Freedom 250 на Южной лужайке.

Такой формат выбран неслучайно. Страсть Трампа к боевым видам спорта уходит корнями в 2000-е. Тогда он предоставил свою площадку Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити для соревнований под эгидой недавно созданной UFC (крупнейшая и самая популярная в мире организация смешанных боевых единоборств, ММА). Другие арены тогда отказывались от «человеческих петушиных боев». Трамп же всегда оставался верным зрителем таких шоу.

Однажды он ярко отметился на другом турнире — соревновании рестлеров WWE на WrestleMania в 2007 году в рамках «Битвы миллиардеров». По условиям пари проигравшего должны были постричь наголо, и Трамп, чей боец победил, лично обрил голову проигравшему Винсу Макмэну прямо на ринге.

День рождения Трампа и турнир UFC совпали с Днем американского флага, который стал частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. И в воскресенье на лужайке Белого дома все подчеркивало патриотическую направленность праздника.

У главного здания страны возвели огромный октагон The Claw («Коготь») — восьмиугольную арену для проведения боев по смешанным единоборствам высотой примерно 28 м с трибунами на 4–5 тыс. мест. Еще тысячи зрителей наблюдали за происходящим на больших экранах.

В 20:00 по времени Восточного побережья началось шоу UFC Freedom 250. Президент Дональд Трамп вышел к публике из Овального кабинета вместе со своим давним приятелем — президентом UFC Дейной Уайтом. Пройдя по колоннаде, они появились на балконе Трумэна на Южном портике, а затем под объявление ведущего и овации толпы спустились на Южную лужайку к арене бок о бок. Трамп — с более сдержанным выражением лица, Дейна Уайт — широко улыбаясь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kenny Holston / The New York Times / Reuters Фото: Kenny Holston / The New York Times / Reuters

Одним из самых зрелищных элементов вечера стал пролет 12 самолетов двух знаменитых американских пилотажных групп — Thunderbirds ВВС США и Blue Angels ВМС США. Трамп салютовал летчикам, а Дейна Уайт смиренно стоял рядом, держа руку на сердце.

Главным же боем вечера стала встреча чемпиона Илии Топурии и Джастина Гейджи. Однако сумел отличиться и боец Джош Хокит: победив в одном из трех раундов, он выкрикнул одну из самых популярных конспирологических теорий: «Мишель Обама — мужчина, не так ли, Америка?» По версии CNN, Трамп на это коротко улыбнулся. После третьего боя толпа спела «Happy Birthday».

Вместе с президентом в первом ряду у огораживавшей ринг клетки сидела его супруга Мелания Трамп, а рядом расположились все пятеро детей Трампа и почти все внуки.

Среди высокопоставленных гостей были вице-президент Джей Ди Вэнс и многие члены кабинета — госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-мл., директор ЦРУ Джон Рэтклифф, директор ФБР Кэш Пател, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканцев в Сенате Джон Тюн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт на южной лужайке Белого дома Фото: Evan Vucci / Reuters Боец смешанных единоборств Сирил Ган Фото: Jonathan Ernst / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Evan Vucci / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио Фото: AP / Mark Schiefelbein Министр торговли США Говард Латник (второй справа) Фото: AP / Mark Schiefelbein Министр войны США Пит Хегсет Фото: AP / Mark Schiefelbein Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший (в центре) Фото: AP / Alex Brandon Директор ЦРУ Джон Рэтклифф Фото: AP / Alex Brandon Директор ФБР Кэш Пател Фото: AP / Alex Brandon Следующая фотография 1 / 9 Президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт на южной лужайке Белого дома Фото: Evan Vucci / Reuters Боец смешанных единоборств Сирил Ган Фото: Jonathan Ernst / Reuters Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Evan Vucci / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио Фото: AP / Mark Schiefelbein Министр торговли США Говард Латник (второй справа) Фото: AP / Mark Schiefelbein Министр войны США Пит Хегсет Фото: AP / Mark Schiefelbein Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший (в центре) Фото: AP / Alex Brandon Директор ЦРУ Джон Рэтклифф Фото: AP / Alex Brandon Директор ФБР Кэш Пател Фото: AP / Alex Brandon

Особое внимание прессы привлек президент Польши Кароль Навроцкий, которого Трамп пригласил на юбилей лично. Перед этим Навроцкий провел двусторонние переговоры по вопросам безопасности и военного сотрудничества и привез с собой бывшего чемпиона UFC Яна Блаховича. Это, по мысли политика, стало олицетворением тесных связей Белого дома с польскими консерваторами.

Из бизнес-элиты заметными гостями стали Марк Цукерберг и Дэвид Эллисон (Skydance / Paramount). Около 1,2 тыс. мест отдали действующим военнослужащим, отобранным, как сообщала пресса, по критериям лояльности. Приглашали и голливудских звезд, но многие принципиально отказались: не подтвердили участие Дуэйн Джонсон (Скала), Адам Сэндлер, Джаред Лето, Марио Лопес, Том Брэди, Джейсон Стейтем и Гай Ритчи. В итоге акцент сделали не на звездности гостей, а на UFC-сообществе, военных, донорах и республиканских лоялистах.

По данным свежих опросов (NBC, Emerson, Fox News), 80-летие Трампа прошло на фоне одного из самых низких рейтингов одобрения в истории США — около 39% при неодобрении 55–61%.

При этом накануне дня рождения американская оппозиция преподнесла Трампу неприятный подарок — добилась через суд исключения его имени из названия Кеннеди-центра, но этим критики президента не ограничились.

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Пока в Вашингтоне шло патриотическое шоу, в Южном Манхэттене в Нью-Йорке состоялся 90-минутный концерт «Вставай, пой! Концерт в защиту Первой поправки» (в поддержку свобод) в рамках движения «Нет королям». В зале на 1,5 тыс. мест выступили Джейн Фонда, Бетт Мидлер, Патти Смит, Руфус Уэйнрайт, Саша Аллен, Джой Рид, Джулия Робертс, Лили Глэдстоун и другие знаменитости, включая хоры «Хор возрождения и сопротивления» и «Вдохновляющие голоса Бродвея».

Между тем реакция на празднование дня рождения главы Белого дома оказалась крайне поляризованной — от восторга среди сторонников Трампа и UFC-фанатов до жесткой критики со стороны оппозиции, голливудских либералов и части СМИ.

Если первые в соцсетях назвали мероприятие «эпичным», «патриотическим» и «лучшим спортивным шоу всех времен», то вторые сочли празднование «авторитарным спектаклем» и «унижением Белого дома». Прогрессивные комментаторы писали о «вульгарности», «деградации президентской резиденции» и «римских гладиаторских боях».

Но в любом случае UFC Freedom 250 оказался знаковым событием, поскольку перевернул представления о том, каким может быть президентский праздник в Белом доме.