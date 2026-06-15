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И вновь продолжается Трамп

Президент США отпраздновал свое 80-летие бойцовским турниром

Празднование 80-летия президента США Дональда Трампа 14 июня в Белом доме превратилось в одно из самых ярких и спорных событий в истории. Президент устроил на Южной лужайке Белого дома грандиозный турнир UFC Freedom 250, подтвердив свой статус политика-шоумена. Мероприятие предсказуемо разделило страну на два лагеря: одни увидели в нем триумф мужества и национальной гордости, другие сочли происходящее деградацией и «авторитарным спектаклем». С подробностями — корреспондент “Ъ” в США Екатерина Мур.

Президент Трамп в первом ряду зрителей возле бойцовской арены

Президент Трамп в первом ряду зрителей возле бойцовской арены

Фото: Alex Brandon, AP

Президент Трамп в первом ряду зрителей возле бойцовской арены

Фото: Alex Brandon, AP

14 июня президент США Дональд Трамп отметил свой 80-летний юбилей одним из самых зрелищных в истории Белого дома событий — турниром UFC Freedom 250 на Южной лужайке.

Такой формат выбран неслучайно. Страсть Трампа к боевым видам спорта уходит корнями в 2000-е. Тогда он предоставил свою площадку Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити для соревнований под эгидой недавно созданной UFC (крупнейшая и самая популярная в мире организация смешанных боевых единоборств, ММА). Другие арены тогда отказывались от «человеческих петушиных боев». Трамп же всегда оставался верным зрителем таких шоу.

Однажды он ярко отметился на другом турнире — соревновании рестлеров WWE на WrestleMania в 2007 году в рамках «Битвы миллиардеров». По условиям пари проигравшего должны были постричь наголо, и Трамп, чей боец победил, лично обрил голову проигравшему Винсу Макмэну прямо на ринге.

День рождения Трампа и турнир UFC совпали с Днем американского флага, который стал частью празднования 250-летия Соединенных Штатов. И в воскресенье на лужайке Белого дома все подчеркивало патриотическую направленность праздника.

У главного здания страны возвели огромный октагон The Claw («Коготь») — восьмиугольную арену для проведения боев по смешанным единоборствам высотой примерно 28 м с трибунами на 4–5 тыс. мест. Еще тысячи зрителей наблюдали за происходящим на больших экранах.

В 20:00 по времени Восточного побережья началось шоу UFC Freedom 250. Президент Дональд Трамп вышел к публике из Овального кабинета вместе со своим давним приятелем — президентом UFC Дейной Уайтом. Пройдя по колоннаде, они появились на балконе Трумэна на Южном портике, а затем под объявление ведущего и овации толпы спустились на Южную лужайку к арене бок о бок. Трамп — с более сдержанным выражением лица, Дейна Уайт — широко улыбаясь.

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Reuters

Фото: Kenny Holston / The New York Times / Reuters

Одним из самых зрелищных элементов вечера стал пролет 12 самолетов двух знаменитых американских пилотажных групп — Thunderbirds ВВС США и Blue Angels ВМС США. Трамп салютовал летчикам, а Дейна Уайт смиренно стоял рядом, держа руку на сердце.

Главным же боем вечера стала встреча чемпиона Илии Топурии и Джастина Гейджи. Однако сумел отличиться и боец Джош Хокит: победив в одном из трех раундов, он выкрикнул одну из самых популярных конспирологических теорий: «Мишель Обама — мужчина, не так ли, Америка?» По версии CNN, Трамп на это коротко улыбнулся. После третьего боя толпа спела «Happy Birthday».

Вместе с президентом в первом ряду у огораживавшей ринг клетки сидела его супруга Мелания Трамп, а рядом расположились все пятеро детей Трампа и почти все внуки.

Среди высокопоставленных гостей были вице-президент Джей Ди Вэнс и многие члены кабинета — госсекретарь Марко Рубио, министр финансов Скотт Бессент, военный министр Пит Хегсет, министр торговли Говард Латник, министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-мл., директор ЦРУ Джон Рэтклифф, директор ФБР Кэш Пател, спикер Палаты представителей Майк Джонсон и лидер республиканцев в Сенате Джон Тюн.

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Президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт на южной лужайке Белого дома

Президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт на южной лужайке Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters

Боец смешанных единоборств Сирил Ган

Боец смешанных единоборств Сирил Ган

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Evan Vucci / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: AP / Mark Schiefelbein

Министр торговли США Говард Латник (второй справа)

Министр торговли США Говард Латник (второй справа)

Фото: AP / Mark Schiefelbein

Министр войны США Пит Хегсет

Министр войны США Пит Хегсет

Фото: AP / Mark Schiefelbein

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший (в центре)

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший (в центре)

Фото: AP / Alex Brandon

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: AP / Alex Brandon

Директор ФБР Кэш Пател

Директор ФБР Кэш Пател

Фото: AP / Alex Brandon

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Президент США Дональд Трамп и глава UFC Дана Уайт на южной лужайке Белого дома

Фото: Evan Vucci / Reuters

Боец смешанных единоборств Сирил Ган

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Вице-президент США Джей Ди Вэнс

Фото: Evan Vucci / Reuters

Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: AP / Mark Schiefelbein

Министр торговли США Говард Латник (второй справа)

Фото: AP / Mark Schiefelbein

Министр войны США Пит Хегсет

Фото: AP / Mark Schiefelbein

Министр здравоохранения США Роберт Ф. Кеннеди-младший (в центре)

Фото: AP / Alex Brandon

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф

Фото: AP / Alex Brandon

Директор ФБР Кэш Пател

Фото: AP / Alex Brandon

Особое внимание прессы привлек президент Польши Кароль Навроцкий, которого Трамп пригласил на юбилей лично. Перед этим Навроцкий провел двусторонние переговоры по вопросам безопасности и военного сотрудничества и привез с собой бывшего чемпиона UFC Яна Блаховича. Это, по мысли политика, стало олицетворением тесных связей Белого дома с польскими консерваторами.

Из бизнес-элиты заметными гостями стали Марк Цукерберг и Дэвид Эллисон (Skydance / Paramount). Около 1,2 тыс. мест отдали действующим военнослужащим, отобранным, как сообщала пресса, по критериям лояльности. Приглашали и голливудских звезд, но многие принципиально отказались: не подтвердили участие Дуэйн Джонсон (Скала), Адам Сэндлер, Джаред Лето, Марио Лопес, Том Брэди, Джейсон Стейтем и Гай Ритчи. В итоге акцент сделали не на звездности гостей, а на UFC-сообществе, военных, донорах и республиканских лоялистах.

По данным свежих опросов (NBC, Emerson, Fox News), 80-летие Трампа прошло на фоне одного из самых низких рейтингов одобрения в истории США — около 39% при неодобрении 55–61%.

При этом накануне дня рождения американская оппозиция преподнесла Трампу неприятный подарок — добилась через суд исключения его имени из названия Кеннеди-центра, но этим критики президента не ограничились.

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Фото: Evan Vucci / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

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Фото: Evan Vucci / Reuters

Фото: Leah Millis / Reuters

Фото: Nathan Howard / Reuters

Пока в Вашингтоне шло патриотическое шоу, в Южном Манхэттене в Нью-Йорке состоялся 90-минутный концерт «Вставай, пой! Концерт в защиту Первой поправки» (в поддержку свобод) в рамках движения «Нет королям». В зале на 1,5 тыс. мест выступили Джейн Фонда, Бетт Мидлер, Патти Смит, Руфус Уэйнрайт, Саша Аллен, Джой Рид, Джулия Робертс, Лили Глэдстоун и другие знаменитости, включая хоры «Хор возрождения и сопротивления» и «Вдохновляющие голоса Бродвея».

Между тем реакция на празднование дня рождения главы Белого дома оказалась крайне поляризованной — от восторга среди сторонников Трампа и UFC-фанатов до жесткой критики со стороны оппозиции, голливудских либералов и части СМИ.

Если первые в соцсетях назвали мероприятие «эпичным», «патриотическим» и «лучшим спортивным шоу всех времен», то вторые сочли празднование «авторитарным спектаклем» и «унижением Белого дома». Прогрессивные комментаторы писали о «вульгарности», «деградации президентской резиденции» и «римских гладиаторских боях».

Но в любом случае UFC Freedom 250 оказался знаковым событием, поскольку перевернул представления о том, каким может быть президентский праздник в Белом доме.

Фотогалерея

Путь Дональда Трампа в бизнесе и политике

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Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Фото: New York Military Academy

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Фото: The Washington Post via Getty Image

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Фото: AP

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю &lt;br>На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю
На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

Фото: Ronald Reagan Presidential Library

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Фото: 20th Century Fox

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе&lt;br> На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе
На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Фото: AP / Marty Lederhandler

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

Фото: AP / Chris O'Meara

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Фото: Reuters / Marco Bello

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Фото: AP

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Фото: AP / LM Otero

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

Фото: AP / John Locher

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон&lt;br> На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон
На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Фото: AP / Andrew Harnik

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Фото: AP / Branden Camp

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Фото: AP / Eric Jamison

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Фото: AP / Susan Walsh

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию &lt;br>На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию
На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

Фото: Leah Millis / Reuters

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

Фото: AP / Alex Brandon

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Фото: AP / Alex Brandon

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан &lt;br>На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан
На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

Фото: Tom Brenner / Reuters

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: Evan Vucci / AP

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

Фото: Reuters / Brian Snyder

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

Фото: Reuters / Brian Snyder

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Дональд Джон Трамп родился 14 июня 1946 года в Нью-Йорке. Был четвертым из пятерых детей в семье. В 13 лет поступил в Нью-Йоркскую военную академию. В 1968 году окончил Уортонскую школу бизнеса со степенью бакалавра наук по экономике и специализацией в области финансов, после чего начал работать у отца

Фото: New York Military Academy

Отец Фред Крист Трамп (справа) был выходцем из семьи немецких мигрантов и основал успешный бизнес в сфере недвижимости и строительства

Фото: NY Daily News Archive via Getty Images

Дональд Трамп сделал карьеру в строительном бизнесе. В 1975 году он стал президентом компании отца, изменив ее название с Trump Enterprises на Trump Organization

Фото: The Washington Post via Getty Image

Помимо строительства занимался игорным бизнесом, владел гостиницами и площадками для гольфа. Все проекты называл своим именем — Trump Parc, Trump Palace, The Trump World Tower, Trump Park Avenue, Trump National Golf Club, Trump Taj Mahal (на фото), Trump Marina, Trump Plaza и др. Выпускал под своим брендом одежду, парфюм, воду и премиальную водку, занимался ресторанным и образовательным бизнесом, владел собственной авиакомпанией и модельным агентством

Фото: AP

В 1982 году Дональд Трамп попал в список Forbes, его состояние оценивалось в $200 млн. В период с 1986 по 1990 год он заработал $375,2 млн в основном от сделок с недвижимостью. Зарегистрированный денежный поток составлял в среднем $1,6 млн в неделю
На фото: президент США Рональд Рейган с Дональдом Трампом на приеме в Белом доме, 1987 год

Фото: Ronald Reagan Presidential Library

Дональд Трамп известен комичными ролями самого себя в телесериалах и фильмах, таких как «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (кадр на фото), «Няня», «Принц из Беверли-Хиллз», «Дни нашей жизни». Также участвует в различных ток-шоу и других телевизионных программах

Фото: 20th Century Fox

В 1996–2015 годах был владельцем конкурса красоты «Мисс Вселенная». Заявлял о планах строительства недвижимости в России, но проекты не были реализованы. Был продюсером и ведущим популярных реалити-шоу The Apprentice и The Celebrity Apprentice на телеканале NBC. Издавал книги о бизнесе
На фото: с победительницей конкурса «Мисс Вселенная-2013» Габриэлой Ислер из Венесуэлы

Фото: Коммерсантъ / Ирина Бужор  /  купить фото

Дональд Трамп был трижды женат, имеет 5 детей и 10 внуков. В 1977 году он женился на Иване Зельничковой (на фото), бывшей чехословацкой лыжнице, впоследствии фотомодели и бизнесвумен

Фото: AP / Marty Lederhandler

В 1993 году второй женой Трампа стала 29-летняя Марла Мейплз. С 2004 года он состоит в браке с моделью Меланией Кнавс (на фото) из Словении

Фото: AP / Chris O'Meara

Дональд Трамп передвигается на личном самолете Boeing 757, получившим название Trump Force One. Он обошелся ему в 2011 году в $100 млн

Фото: Reuters / Marco Bello

Дональд Трамп лично принимал участие в закладке своих отелей, в том числе — здания Trump International Hotel в 2014 году

Фото: AP

Занимаясь бизнесом, Дональд Трамп неоднократно заявлял о своем возможном участии в борьбе за пост президента

Фото: AP / LM Otero

В 2015 году он объявил о выдвижении своей кандидатуры, намереваясь «сделать Америку снова великой» (Make America Great Again)

Фото: AP / John Locher

Трамп провел успешную избирательную кампанию и 8 ноября 2016 года победил на выборах, набрав 306 голосов выборщиков против 232 у кандидата от демократов Хиллари Клинтон
На фото: предвыборный митинг в Колорадо

Фото: Carlo Allegri / File Photo / Reuters

Митинг в поддержку Трампа в штате Джорджия, 2016 год

Фото: AP / Andrew Harnik

Вступил в должность 20 января 2017 года. В тот же день объявил о намерении переизбраться на второй срок, направив соответствующее уведомление в Федеральную избирательную комиссию

Фото: AP / Branden Camp

Сын Дональда Трампа Эрик Трамп (в центре) — исполнительный вице-президент по развитию и поглощениям в компании The Trump Organization. Работает вместе со своим братом Дональдом-младшим (второй справа) и сестрой Иванкой

Фото: AP / Eric Jamison

Находясь на посту президента, Дональд Трамп предпринял попытку решить проблему денуклеаризации Северной Кореи, проведя несколько встреч с северокорейским лидером Ким Чен Ыном

Фото: AP / Susan Walsh

Отношения с Россией, улучшение которых было одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа, продолжили ухудшаться. К концу первого срока американская администрация практически исчерпала возможности для введения антироссийских санкций. Личные встречи Трампа с Владимиром Путиным не переломили ситуацию
На фото: с Владимиром Путиным и мячом чемпионата мира 2018 по футболу на встрече в Хельсинки

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече с капитаном хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в Белом доме в 2019 году

Фото: Leah Millis / Reuters

В августе 2020 года на съезде Республиканской партии Трамп стал кандидатом в президенты в паре с действующим вице-президентом Майком Пенсом. Осенью он проиграл выборы демократу Джо Байдену, но отказался признать поражение и заявлял о фальсификациях результатов

Фото: AP / Alex Brandon

После захвата Капитолия 6 января 2021 года сторонниками Трампа многочисленные государственные деятели страны, включая cпикера Палаты представителей Нэнси Пелоси, обвинили его в подстрекательстве к насилию. Twitter и ряд других социальных сетей заблокировали аккаунты Трампа

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Основная компания Дональда Трампа — The Trump Organization. Она контролирует такие сферы его бизнеса, как недвижимость, отели, гольф-клубы и т. д. Журнал Forbes оценивает состояние Дональда Трампа в $2,6 млрд

Фото: AP / Alex Brandon

В феврале 2021 года Сенат США начал рассмотрение вопроса об импичменте уже ушедшего в отставку Трампа. В результате голосования 13 февраля он был оправдан
На фото: cпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, один из основных политических противников Трампа

Фото: Leah Millis / Reuters

В конце декабря 2019 года британская газета Financial Times включила его в опубликованный ей список из 50 человек, «определивших облик десятилетия»

Фото: Tom Brenner / Reuters

16 ноября 2022 года Дональд Трамп подал заявку на участие в очередных выборах президента в 2024 году, чтобы «снова сделать Америку великой». 13 июля 2024 года кандидат был ранен в правое ухо на предвыборном митинге в штате Пенсильвания

Фото: Evan Vucci / AP

В октябре 2024 года Дональд Трамп поработал сотрудником сети ресторанов быстрого питания McDonald`s в штате Пенсильвания. Экс-президент провел получасовую смену, в ходе которой приготовил несколько порций картофеля фри и выдал несколько заказов посетителям за свой счет

Фото: Reuters / Brian Snyder

По предварительным данным на 17:00 6 ноября, Дональд Трамп набрал 277 голосов выборщиков и выиграл выборы. Он уже объявил о своей победе: «Я не успокоюсь, пока не построю сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы»

Фото: Reuters / Brian Snyder

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