Памфилова: досрочное голосование на выборах проведут для безопасности россиян

Досрочное голосование и экстерриториальные участки организуют на выборах в Единый день голосования в том числе для безопасности избирателей. Об этом заявила председатель ЦИК России Элла Памфилова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«У нас четыре основных формы голосования и пять дополнительных, все формы голосования будут задействованы, включая и досрочное голосование, и экстерриториальные участки… это ради безопасности», — подчеркнула госпожа Памфилова (цитата по «РИА Новости»).

Глава ЦИК рассказала, что более 300 избирательных участков планируют открыть в более чем 150 странах на выборах в ЕДГ. Она также призвала избирателей «не роптать» в случае отсутствия интернета в дни выборов — эти меры тоже вводят для обеспечения безопасности.

В начале июня ЦИК завершил генеральную репетицию думской кампании. Государственная автоматизированная система «Выборы 2.0» прошла тренировку и полностью готова к проведению Единого дня голосования, отчитывались в ЦИК.

Подробнее — в материале «Выборы прибавили в цифре».