Глава ЦИК призвала россиян «не роптать» из-за отсутствия интернета

В российских регионах возможны ограничения интернета и разных видов связи в период выборов, но эти меры вводят для обеспечения безопасности. Об этом напомнила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Она призвала россиян с пониманием отнестись к ситуации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Я считаю, что не надо роптать, потому что давайте поставим на чашу весов: ты не смог зайти в интернет или спасенные жизни людей. Проблемы со связью и интернетом будут в интересах обеспечения безопасности»,— сказала госпожа Памфилова на заседании ЦИК (цитата по ТАСС).

Глава Центризбиркома заверила, что комиссии научились проводить дистанционное электронное голосование в условиях ограничений. Она уточнила, что на участках для голосования установят дополнительные точки Wi-Fi.

В начале июня Владимир Путин поручил ФСБ и правительству обеспечить работу главных сервисов при ограничениях интернета. Президент подчеркивал, что россияне должны иметь бесперебойный доступ к ключевым интернет-сервисам в любое время. На решение этой проблемы он отвел месяц.

Выборы в Госдуму девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. В России ограничивают действие мобильного интернета на фоне атак БПЛА. После введения практики подобных ограничений в регионах неоднократно жаловались на отсутствие доступа даже к сайтам из «белого списка». На эту проблему обращали внимание в том числе власти Белгородской области. С аналогичными неудобствами столкнулись москвичи.