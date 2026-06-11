Выборы прибавили в цифре

Государственная автоматизированная система (ГАС) «Выборы 2.0» прошла масштабную тренировку и полностью готова к проведению Единого дня голосования (ЕДГ), который состоится в сентябре. Об этом 11 июня отчитались на заседании Центризбиркома (ЦИК). Параллельно был расширен цифровой инструментарий: кандидаты смогут открывать счета удаленно, а комиссии — подписывать протоколы электронной подписью. Число кампаний с использованием дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и вовсе увеличится вдвое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Тренировка новой цифровой платформы проходила с февраля по май в три этапа, и все были отработаны на сто процентов, сообщил руководитель Федерального центра информатизации при ЦИКе Александр Сокольчук. По его словам, в ней приняли участие 89 региональных и почти 2,9 тыс. территориальных комиссий. В тестовом режиме было запланировано около 2 тыс. кампаний, выдвинуто и зарегистрировано порядка 40 тыс. кандидатов, а также введено 99% данных протоколов об итогах голосования.

«Это была, по существу, генеральная репетиция проведения федеральных выборов в первый раз на ГАС “Выборы 2.0”»,— пояснил господин Сокольчук. Система подверглась серьезному стресс-тесту, но возникающие проблемы удавалось решать, даже если для этого на два-три дня останавливали тренировку, уточнил он. В общей сложности в ходе испытаний было выпущено около 40 релизов. Тестирование проходило на фоне демонтажа старой ГАС «Выборы», которая официально была выведена из эксплуатации в феврале, добавил глава центра.

Еще одна особенность предстоящего ЕДГ — резкий рост количества кампаний с использованием электронного голосования.

По словам господина Сокольчука, в этом году ДЭГ впервые будет применяться более чем на 800 выборах, не считая формирования нового созыва Госдумы. Это рекордное число: в прошлом году таких кампаний было не более 400.

Александр Сокольчук добавил, что на август—сентябрь запланировано еще не менее пяти общесистемных тренировок, в том числе ДЭГ, которое пройдет уже в реальных условиях (традиционно в нем принимают участие включенные в список избиратели). Кроме того, ГАС «Выборы 2.0» получит дополнительный функционал, который позволит определенным комиссиям заверять протоколы голосования электронной цифровой подписью и экономить на транспортных расходах. С перечнем комиссий ЦИК намерен определиться позднее.

Также был утвержден порядок дистанционного оформления счетов. Документ доработан с учетом замечаний Центробанка и Росфинмониторинга, рассказал зампредседателя ЦИКа Николай Булаев. Он напомнил, что в порядке эксперимента такая возможность была введена в нескольких регионах еще в прошлом году, поэтому основные алгоритмы взаимодействия между Сбербанком и комиссиями уже отработаны.

В предстоящей кампании, как ожидается, примут участие 100 тыс. кандидатов, поэтому следует заранее проинформировать их об ограничениях, которые не позволят открыть счет дистанционно, добавил господин Булаев.

Сбербанк уже представил в ЦИК перечень отделений, где открыть избирательный счет можно будет лично, сообщил член комиссии Евгений Шевченко. Сейчас перечень проходит окончательное согласование с учетом замечаний из регионов.

Партиям дистанционное открытие счетов в силу технических причин пока недоступно, зато появилась возможность их дистанционного закрытия, обрадовал господин Булаев, соответствующие изменения ЦИК также внес в свою нормативную базу.

Анастасия Корня