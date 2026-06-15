Мосгорсуд оставил продюсера певицы Линды под домашним арестом

Мосгорсуд оставил без изменений решение о домашнем аресте Михаила Кувшинова, продюсера певицы Линды (Светланы Гейман). Об этом сообщила пресс-служба судов столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продюсер Михаил Кувшинов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Продюсер Михаил Кувшинов

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Михаила Кувшинова обвиняют в мошенничестве с авторскими правами на музыку композитора Максима Фадеева. 14 мая Тверской суд Москвы отправил его под домашний арест. Защита при рассмотрении жалобы на решение районного суда заявила, что господин Фадеев не имеет претензий к Кувшинову.

«По делу состоялась очная ставка, в ходе которой потерпевшим Фадеевым было прямо указано, что он не считает Кувшинова в чем-либо виноватым. Он считает Кувшинова таким же, как и он сам, Фадеев, потерпевшим, и претензий к нему не имеет»,— сказал адвокат (цитата по ТАСС).

Вместе с Михаилом Кувшиновым фигурантом по делу проходит гендиректор музыкального издательства «Джем» Андрей Черкасов. Последний, по словам Максима Фадеева, подделал подписи в 1990-х, из-за чего композитор потерял права на музыку Линды. Самого Черкасова задержали в ноябре 2025 года. Сейчас он находится в СИЗО. Помимо господина Фадеева, потерпевшими признали вдову композитора Вячеслава Добрынина — Ирину Добрынину — а также основателей группы «Руки вверх» Сергея Жукова и Алексея Потехина.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Музыка их связала».

Никита Черненко