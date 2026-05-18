Вдова композитора Добрынина стала потерпевшей по делу главы издательства «Джем»

Вдову композитора Вячеслава Добрынина — Ирину Добрынину — признали потерпевшей по делу гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Последнего обвиняют в мошенничестве с авторскими правами и незаконном образовании юридического лица. Об этом сообщил ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Композитор Вячеслав Добрынин с супругой Ириной, 2017 год

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Композитор Вячеслав Добрынин с супругой Ириной, 2017 год

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

О новой потерпевшей сообщил судья Тверского районного суда Москвы на заседании по продлению срока ареста обвиняемого — он останется под стражей до 20 августа. Помимо госпожи Добрыниной, потерпевшими признаны основатели группы «Руки вверх» Сергей Жуков и Алексей Потехин, а также компания «Первое музыкальное издательство».

Андрея Черкасова задержали в ноябре 2025 года по заявлению композитора Максима Фадеева. Он утверждал, что гендиректор подделал подписи в 1990-х, из-за чего композитор потерял права на музыку певицы Светланы Гейман (Линда). 12 мая фигурантом дела стал музыкальный директор Линды Михаил Кувшинов. Оба обвиняемых отрицают вину.

Подробнее — в материале «Ъ» «Музыка их связала».

Никита Черненко