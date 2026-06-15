В Госдуме назвали сроки включения всех банков в «белый список»

В Минцифры России и Центробанке поддерживают включение всех банков в «белый список» сервисов, доступных при отсутствии интернета, сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, работа над этим уже ведется. Депутат надеется, что идея будет реализована осенью.

«В списке пока мало банков, и это ставит в неравные условия кредитные организации при обслуживании граждан. Поэтому я сразу же озвучил, что это несправедливо и неправильно, надо все банки включить»,— сказал господин Аксаков «РИА Новости».

В «белый список» входят более 500 сервисов. Среди них пять российских банков — ВТБ, «Альфа-банк», ПСБ, МТС-Банк и Газпромбанк. Включить все банки с лицензией в «белый список» призывала в том числе глава ЦБ Эльвира Набиуллина.