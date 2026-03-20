Набиуллина призвала включить в «белые списки» все банки с лицензией

Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина призвала включить все банки с лицензией в «белый список» ресурсов, доступных при отключениях интернета. Иной вариант она считает нарушением конкуренции.

Эльвира Набиуллина

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Видим в этом проблему достаточно серьезную, потому что нахождение в этом "белом списке" означает серьезное конкурентное преимущество для тех банков, которые в него попали. И, конечно, это нарушает правила добросовестной, равной конкуренции»,— сказала госпожа Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания ЦБ (трансляция велась на странице Банка России во «ВКонтакте»).

В «белый список» входят более 120 ресурсов. Среди них — сайты платежной системы «Мир», онлайн-версии ВТБ, Альфа-банка и ПСБ. ФСБ запрещает вносить в перечень банки, которые не установили системы хранения переписки, сообщал РБК. По этой причине в «белом списке» нет, например, Сбербанка, Т-банка и Газпромбанка.

