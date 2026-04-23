Минцифры расширило «белый список»

Минцифры расширило перечень онлайн-ресурсов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета. В «белый список», как сообщила пресс-служба ведомства, добавили:

добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская некоммерческая организация Дoбpo.pф;

Общероссийский народный фронт;

Российское общество «Знание»;

клиники «Медси» и «Мать и дитя»;

интернет-энциклопедия «Рувики»;

Роскачество;

АО «ГЛОНАСС»;

Газпромбанк;

гипермаркеты «Лента» и «Окей»;

служба доставки «Достависта»;

сеть предприятий быстрого питания «Додо Пицца»;

каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;

онлайн-кинотеатр Premier;

операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;

телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ» и телеканал Соловьев Live;

онлайн-СМИ Sport24;

компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель»;

ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»;

платформа кадрового электронного документооборота HRlink;

Федеральное казначейство;

Государственная информационная система электронных перевозочных документов;

Континентальная хоккейная лига.

Сейчас в перечень более 500 сервисов. Важное условие попадания в список, как отметили в Минцифры, — расположение всех вычислительных мощностей на территории России.