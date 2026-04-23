Минцифры расширило «белый список»
Минцифры расширило перечень онлайн-ресурсов, которые будут доступны при отключении мобильного интернета. В «белый список», как сообщила пресс-служба ведомства, добавили:
- добровольческий поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» и волонтерская некоммерческая организация Дoбpo.pф;
- Общероссийский народный фронт;
- Российское общество «Знание»;
- клиники «Медси» и «Мать и дитя»;
- интернет-энциклопедия «Рувики»;
- Роскачество;
- АО «ГЛОНАСС»;
- Газпромбанк;
- гипермаркеты «Лента» и «Окей»;
- служба доставки «Достависта»;
- сеть предприятий быстрого питания «Додо Пицца»;
- каршеринги «Делимобиль» и «Белкакар»;
- онлайн-кинотеатр Premier;
- операторы связи «ВТБ-Мобайл» и Next mobile;
- телеканал 360°, парламентское телевидение «Дума ТВ» и телеканал Соловьев Live;
- онлайн-СМИ Sport24;
- компании «Росатом», «Ростех», «Роснефть» и «Норникель»;
- ИТ-компании 1С, «Труконф», «Цифровые решения регионов»;
- платформа кадрового электронного документооборота HRlink;
- Федеральное казначейство;
- Государственная информационная система электронных перевозочных документов;
- Континентальная хоккейная лига.
Сейчас в перечень более 500 сервисов. Важное условие попадания в список, как отметили в Минцифры, — расположение всех вычислительных мощностей на территории России.