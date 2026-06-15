Минобороны России отчиталось об ударе «Геранями» по Криворожской ТЭС

Вооруженные силы России нанесли удар дронами «Герань» по Криворожской ТЭС в районе города Зеленодольск в Днепропетровской области Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Удар нанесли бойцы российской группировки «Днепр». В российском Минобороны назвали ТЭС «важным энергетическим объектом, действующим в интересах ВСУ».

Ранее Минобороны России отчитывалось о ночном массированном ударе по объектам оборонно-промышленного комплекса, военным аэродромам и территориальным центрам комплектования ВСУ в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В ведомстве также заявили, что Киево-Печерская лавра попала под удар ракеты Patriot.