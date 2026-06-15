Минобороны России отчиталось о ночном ударе по Киеву

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Согласно заявлению, под удар также попали военные аэродромы и территориальные центры комплектования ВСУ. Атака была совершена с помощью высокоточного оружия большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе беспилотников, уточнили в российском Минобороны.

«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены»,— указано в сообщении ведомства в Telegram-канале. Атака совершена «в ответ на террористические акты» Вооруженных сил Украины, подчеркнули в министерстве.