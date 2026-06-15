Минобороны России: по Киево-Печерской лавре ударили ракетой Patriot

В Киево-Печерскую лавру попала ракета американского комплекса Patriot, заявили в Минобороны России. По версии министерства, одной из причин могли быть поставки странами Запада ракет с истекшими сроками годности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: AP / Evgeniy Maloletka Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Vladyslav Sodel / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: AP / Evgeniy Maloletka Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: AP / Efrem Lukatsky Следующая фотография 1 / 8 Фото: AP / Evgeniy Maloletka Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: Vladyslav Sodel / Reuters Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters Фото: AP / Evgeniy Maloletka Фото: Thomas Peter / Reuters Фото: AP / Efrem Lukatsky

«По подтвержденным данным, комплекс зданий Киево-Печерской лавры был поражен ракетой американского зенитного ракетного комплекса Patriot»,— указано в пресс-релизе российского Минобороны. В ведомстве заверили, что вооруженные силы России не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что ночью на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар. Как уточнил глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, возгорание произошло на крыше Успенского собора на территории лавры. По его словам, «повреждения существенные».

Сегодня ночью Россия нанесла массированный удар по объектам оборонно-промышленного комплекса в Киеве, Харькове и Днепропетровске. В пресс-релизе Минобороны РФ подчеркивалось, что под удар также попали военные аэродромы и территориальные центры комплектования ВСУ.